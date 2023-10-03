Когда отмечают Хэллоуин: традиции самого мистического дня осени

Едва ли не весь октябрь в мире является месяцем подготовки к одному из самых любимых праздников – Хэллоуину. В нем переплелись языческие традиции празднования наступления зимы и католический канун Дня всех святых. Во многих странах из-за своих ярких и веселых традиций он уступает по популярности только Рождеству.

OBOZREVATEL рассказывает, когда празднуется Хэллоуин. А также, что он означает и как его принято отмечать в разных странах мира.

Когда празднуют Хэллоуин

Основные празднования приходятся на вечер 31 октября и ночь на 1 ноября. В этом году это будет ночь со вторника на среду.

Именно 1 ноября католическая церковь отмечает День всех святых. Он имеет ранг торжества и посещение храма является обязательным для всех верующих.

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Если же принимать во внимание языческие корни праздника, то он знаменует собой приход "темной" половины года - времени после завершения всех сельскохозяйственных работ, возвращения животных с пастбищ, а также наступления настоящих холодов. Эта половина длится именно с 1 ноября по 1 мая. Таким образом, противоположным Хэллоуину, или как его еще называют в кельтской традиции, Самайну, является Бельтайн и Вальпургиева ночь – еще одно празднование связанное с нечистью.

Значение праздника

С католической точки зрения в Хэллоуин принято чествовать всех, кто прожил жизнь святого, независимо от того, был ли этот человек потом канонизирован или нет. Сразу после него идет День всех усопших верных, когда католики посещают могилы своих родственников и близких. А значит, символика смерти на Хэллоуин совпадает, как в христианской, так и в языческой трактовке.

Впрочем, у кельтов символика смерти была связана еще и с тем, что на ночь новой Луны на рубеже октября и ноября приходилось начало года, но чествовали его иначе, чем сейчас. Оно не было днем дарения подарков, а заставляло задумываться над тем, что этот год переживут не все, кого-то заберет смерть.

Также считалось, что в ночь на Самайн открывается портал между миром живых и миром мертвых. И приходящая на землю нечисть может унести с собой тех, кто не соблюдал принятые в обществе правила поведения. Так что, чтобы обмануть духов, люди переодевались в шкуры животных. Оттуда позднее и пошла традиция устраивать на Хэллоуин карнавал – надевать страшные костюмы. Защищать от нечисти дом на этот праздник доверяли "фонарю Джека" – вырезанному из спелой тыквы изображению антропоморфной головы со страшным лицом и свечой внутри.

После Хэллоуина запрещалось собирать урожай. А еще в этот день определяли, какая домашняя скотина останется на будущий год, а какую съедят зимой. Следовательно, люди в этот день переходили на зимний режим жизни, поэтому праздник считался одним из самых важных в году.

Как празднуют Хэллоуин в мире

Несмотря на то, что традиционный Самайн был связан с переодеванием, традиция устраивать карнавалы и наряжать в страшные костюмы детей появилась где-то в конце 19 века, а в США перекочевала в самом начале века 20. Но она быстро прижилась и стала одной из отличительных черт Хэллоуина.

Традиция угощения в этот день происходит из Ирландии. Однако в 20 веке она приобрела современные черты. Сейчас в США и других странах принято, чтобы дети в страшных костюмах ходили от дома к дому и выманивали у хозяев конфеты и печенье угрозами.

В Ирландии непременным атрибутом праздничного стола в Хэллоуин является колканнон – овощное блюдо из картофельного пюре и капусты, которое служит гарниром к ветчине, сосискам или грудинке. В Северном полушарии также принято подавать на праздник яблоки, ведь осень является сезоном созревания этих фруктов. Это могут быть как свежие фрукты, так и карамелизированные яблоки или разные виды яблочных пирогов.

В Англии также важным атрибутом Хэллоуина являются орехи. Влюбленные пары ночью бросают грецкие орехи в праздничный костер и смотрят, что будет. Если орех треснет, а еще лучше издаст при этом хлопок, это считается хорошей приметой.

В Мексике основные празднования проходят именно на поминальный день после Дня всех святых. Здесь 2 ноября празднуют День мертвых и чествуют всех умерших предков, устанавливая в их честь дома алтарь, украшенный цветами и сладостями. Также проводятся парады, в которых участвуют целыми семьями, люди посещают кладбища и стараются вспоминать что-нибудь веселое, связанное с умершими, много смеются на могилах.

Безусловно, не мог обойти праздник и Румынию, где находится замок легендарного вампира Дракулы. Сюда съезжаются все любители ужасов, чтобы отметить самый страшный день в соответствующей атмосфере.

Украина пока не выработала свои собственные традиции празднования Хэллоуина, тем более, что его элементы присутствуют в других традиционно украинских праздниках, как колядование, щедрование и маланкование во время рождественско-новогодних праздников. Однако в этот день украинцы охотно наряжаются в страшные костюмы, разрисовывают лица и устраивают тематические вечеринки или ночные просмотры ужастиков.

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