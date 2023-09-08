Когда в 2023 году празднуют Воздвижение: дата изменилась

Календарь церковных праздников сместился на 13 дней. С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь.

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В сентябре, среди прочих праздников, сместился и один из самых больших – Воздвижение. Когда верующие будут отмечать Воздвижение Креста Господня и как возник этот праздник – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новая дата празднования Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из двенадцати самых больших праздников.

Ранее христиане восточного обряда отмечали Воздвижение 27 сентября. С 2023 года дата изменилась – теперь праздник выпадает на 14 сентября.

История праздника

Праздник Воздвижения приурочен к двум событиям:

обретение креста, на котором распяли Иисуса Христа (это случилось в IV веке);

возвращение креста в Иерусалим в VII веке.

По преданию, крест нашла Гелена, мать императора Константина Великого. 13 сентября 335 г. состоялось освящение храма Воскресения Господня на месте распятия Христа. Храм был построен по инициативе Гелены. На следующий день после освящения на месте паломничества торжественно подняли крест.

В 614 году царь из Персии Хозрой захватил Иерусалим и приказал перенести священный крест в свою столицу Ктезифон.

14 лет спустя, в 628 году, императору Византии Ираклию удалось победить персов. Он вернул крест в Иерусалим и лично привез святыню в храм Воскресения. Однако войти в храм не решился из-за своего богатого одеяния. Ираклий почувствовал себя недостойным перед Богом и хотел проявить смирение – потому что Иисус, когда вошел в Иерусалим, был беден. Император сменил королевские регалии на простую одежду и только тогда внес крест в храм. С тех пор 14 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь религиозных праздников на сентябрь-2023.

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