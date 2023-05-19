Когда празднуют Вознесение Господне: дата и традиции

Цикл пасхальных праздников продолжается с конца зимы, когда начинается Великий пост, и продолжается до самого раннего лета. Одной из ключевых дат в этом цикле является празднование Вознесения Господня.

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OBOZREVATEL рассказывает о значении праздника. А также о его традициях и запретах. И напоминает, когда православные празднуют Вознесение в 2023 году.

Дата и значение Вознесение

По церковному календарю этот праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. Таким образом, православные будут праздновать его в этом году 25 мая.

Празднование было установлено в честь важного библейского события. После воскресения Иисус Христос пробыл со своими учениками, последователями и близкими в течение 40 дней. После этого он собрал апостолов на горе Элеон, где им было явлено чудо – благословив их, Христос физически вознесся на небо. Тогда же апостолы получили обещание, что мессия вернется на землю.

Традиции Вознесения

Торжествам по поводу праздника предшествует всенощное бдение. Поста в праздник нет, ведь он выпадает на четверг – день, когда разрешено употреблять какие угодно блюда. Однако христиан призывают провести этот день в молитве и мыслях о душе.

После введения на Руси христианства Вознесение переплелось с языческим празднованием начала лета. Это были веселые дни, когда люди много пели, украшали свои дома, водили хороводы, угощали друг друга специальными блюдами. Так праздничным блюдом стали пироги с зеленым луком. Сверху на них выкладывали декор в виде перекладин из теста, поэтому они получили название "лесенка". Такими пирогами угощались после того, как их освящали в церкви.

Запреты в день Вознесения

В этот день в церквях не совершается обряд венчания.

Верующим очень не рекомендуется в этот день ссориться друг с другом, употреблять брань и сплетничать.

На просьбу о помощи не следует отвечать отказом. В то время как подавать милостыню в этот день – правильно.

Не стоит в этот день посещать кладбище или вспоминать умерших.

Тем временем, легкая домашняя работа не запрещается. А вот от тяжелого физического труда все же лучше воздержаться.

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