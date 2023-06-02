Когда празднуют Троицу: точная дата в 2023 году

В церковном календаре есть постоянные и переходные праздники. Дата последних ежегодно меняется в зависимости от определенных условий. Это может быть, например, лунный календарь или привязка к другому празднику (чаще всего – Рождеству или Пасхе).

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Троица, один из главных христианских праздников, относится к переходным. Когда празднуют Троицу, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда отмечают Троицу

Православные верующие отмечают Троицу на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, католики – на 57-й день.

В 2023 году православные будут праздновать Троицу в воскресенье, 4 июня.

Значение Троицы

Согласно событиям, описанным в Евангелии, именно на 50-й день после воскресения Христа на его учеников апостолов сошел Святой Дух, после чего у последних появились чудотворные способности.

Троица – это день чествования Отца, Сына и Святого Духа. Праздник еще называют Пятидесятницей.

Впервые официально праздновать Троицу начали в 381 году, после утверждения на Константинопольском Вселенском соборе.

В Киевской Руси (как, собственно, и во всем мире) традиции христианства тесно переплелись с языческими. Приблизительно в этот период язычники проводили обряды по культу природы – оттуда и пошла традиция украшать дома зеленью.

Народные суеверия



На Троицу, как и на любой другой великий церковный праздник, не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь беду.

Также наши предки не праздновали в этот день свадьбы (но касаемо сватовства запретов нет).

В церквях принято освящать зелень и ставить свечи. Также совершается соответствующая литургия.

В дохристианские времена древние славяне праздновали в этот период "русалий", поэтому поверие о запрете купаться в открытых водоемах на Троицу "перекочевало" из давних верований в наши дни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на июнь.

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