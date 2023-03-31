Когда празднуют Пасху православные, католики и евреи: все даты

Пасха – большой весенний праздник, который сейчас имеет четкий религиозный смысл, хотя происходит из более древних времен. С самого начала оно почитало весеннее возрождение природы, а затем приобрело и другие, религиозные контексты. Пышнее всего этот праздник празднуют христиане – православные и католики, а также иудеи.

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Во всех трех конфессиях Пасха или Песах – переходный праздник – его дата меняется ежегодно. OBOZREVATEL рассказывает, когда у православных, католиков и иудеев в этом году отмечается главный религиозный праздник весны. А также о связанных с ним традициях.

Православная Пасха

Традиционно она празднуется позже всех. В этом году православная Пасха выпадает на 16 апреля. Предшествует празднику Великий пост – он длится семь недель и символизирует собой 40-дневную аскезу Христа в пустыне накануне его распятия и воскресения.

Пост у православных самый строгий. Во время него запрещено употреблять пищу животного происхождения – под запретом мясо, молоко и молочные продукты, рыба, животные жиры. Остальная пища должна быть простой и дешевой, верующий должен уделять как можно меньше внимания тому, что он потребляет.

В отдельные дни, такие как первый день поста, можно употреблять только воду. Немножко пива или вина разрешается только в субботу и воскресенье. Сладостей и всевозможных деликатесов, даже постных, нужно избегать. Для монахов существуют также предписания в определенные дни не употреблять горячую или вареную пищу, ограничивать себя в потреблении растительного масла – миряне могут соблюдать эти правила по своему усмотрению. Пост не должен вредить здоровью, но вести к очищению души. Именно поэтому стоит ограничить себя в веселье и развлечениях.

Завершает период Великого поста Страстная неделя. Это семь дней, которые чтят события пребывания Христа в Иерусалиме перед его распятием. Каждый день имеет свое значение и отдельные традиции.

В канун Страстной недели отмечается Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 величайших христианских праздников, который чествует прибытие Христа в Иерусалим, где он завершит свою земную жизнь. Пока же люди приветствуют его как царя и спасителя. В этот день святят веточки ивы и благодарят бога за его добровольное пожертвование ради спасения человечества.

Страстный понедельник посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. К этому дню следует завершить все большие домашние дела.

Во вторник вспоминают, как Иисус учил людей в храме Иерусалима. Также принято готовить себе одежду к празднованию и избавлялись от хлама.

Великая среда – день, когда Христа обрекают на смерть. Вспоминается совет первосвященников, вынесших ему приговор, а также решение апостола Иуды предать учителя. С этого дня начинается подготовка к выпеканию пасх – замешивается тесто, также начинают готовить пасхальные яйца.

В Страстный четверг вспоминают становление в церкви таинства причастия. Этот день в народе называют Чистым четвергом, это значит, что верующие должны именно в четверг завершить уборку дома к празднику.

Страстная пятница – самый печальный день христианского календаря, ведь именно в пятницу римляне казнили Христа. Верующим рекомендуется максимальное воздержание в еде и поведении. Также в этот день разрешается выпекать пасхи.

Пасхальная суббота – начало подготовки к празднованию Пасхи. Верующие собирают корзины в церковь, а вечером начинаются пасхальные богослужения.

Празднование Пасхи начинается ночью, когда в церквях провозглашают воскресение Христа. Верующие в это время освящают пасхи, пасхальные яйца и другие продукты. Затем семья возвращается домой и разговляется освященными продуктами после поста, чествуя победу спасителя над смертью. Дети и взрослые стукаются пасхальными яйцами, угощают друг друга своими куличами и всячески веселятся.

Католическая Пасха

У католиков празднование Пасхи в 2023 году выпадает на 9 апреля. Большому празднику предшествует 45-дневный пост, правда ограничения гораздо мягче, чем у православных. Запреты в еде относятся только к мясным продуктам. Значительно важнее в этот период воздерживаться от всего, что могло бы запятнать душу - плохих мыслей и слов, злых поступков.

Символы католической Пасхи тоже разнятся. К примеру, одним из главных образов праздника является кролик. Считается, что именно он ночью перед праздником прячет шоколадные яйца в саду. Утром дети выходят на поиски. Католики щедро украшают свои дома к Пасхе, а праздничную трапезу начинают с яиц, затем переходят к пасхе и только в конце едят мясо.

Иудейский Песах

По христианской традиции именно на празднование Песаха прибыл в Иерусалим Христос. У иудеев этот праздник имеет совсем другое значение, он чествует освобождение евреев от 400-летнего египетского рабства и отмечается неделю, начиная с 14 дня весеннего месяца Нисан. В этом году Песах будут праздновать с вечера 5 апреля до ночи 13 апреля.

Главный герой празднований у иудеев – пророк Моисей, который по воле бога вывел евреев из Египта. В частности, сотворенное им чудо, когда он заставил расступиться воды Красного моря, чтобы люди могли покинуть Египет, хотя за ними гналось войско фараона, передумавшего отпускать иудеев. Тогда евреи успели пройти по сухому дну, а египтяне погибли в воде, накрывшей их.

На 15-й день месяца Нисана иудеи устраивают праздничную трапезу, которая называется Седер. На нее собирают всех родственников и друзей, которые читают молитвы, вспоминают историю своего народа и едят пресный хлеб – мацу. Какие-либо квасные блюда во время Песаха запрещены.

Каждое из блюд, которое обязательно подают на седер, имеет символическое значение:

Маца – хлеб бедности, она же хлеб свободы, еда евреев в рабстве египетском. Символизирует то, что людям пришлось собираться так быстро, чтобы покинуть Египет, что они даже не успели заквасить тесто для обычного хлеба.

Зроа – кусочек мяса с костью внутри. Напоминание о пасхальной жертве.

Бейца – сваренное вкрутую яйцо. Еще одно блюдо – символ жертвоприношения. Интересно, что сефарды по обычаю окрашивают яйца для седера.

Марор – горькая трава, потребление которой должно напомнить иудею о горечи рабства.

Харосет – сладкая смесь из перетертых фруктов и орехов, символизирующая собой глину, из которой порабощенные иудеи делали кирпичи для строительства.

Карпас – любая зелень, "растущая под ногами трава", символизирующая бесправие в рабстве.

Вино – на каждого участника трапезы должно приходиться по 4 бокала, по количеству данных богом обещаний.

Подсоленная вода – символ слез египетских рабов.

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