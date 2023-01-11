Когда празднуют китайский Новый год: точные дата и время, традиции и запреты

Согласно китайскому календарю Новый год Кролика начнется 22 января. Однако для китайцев это будет не 2023-й, а 4720-й год.

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В Китае этот день называют Праздником Весны и он является одним из самых важных в году. О традициях и особенностях Китайского нового года читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый год начнется в 00:00 22 января, однако в Украине это будет в другое время – в 18:00 21 января.

Традиции

Новогоднюю ночь в Китае, как и во многих странах мира, принято провести в семейном кругу. Родным и близким желают благополучия и счастья в будущем году.

Ранее Новый год в Китае начинали с пожеланий хорошего урожая, сейчас же их сменили финансовые пожелания.

Празднуют очень пышно и ярко: с фейерверками, хлопушками, фонариками, танцами и маскарадами. Главный цвет Нового года – красный. В его тонах наряжают дом и выбирают одежду.

Самым популярным подарком являются красные конверты Хунбао с деньгами.

Празднуют в среднем 2 недели. При этом вся первая неделя – официальные выходные.

Перед Новым годом китайцы целую неделю убирают дом и собираются за общим ужином. На него приезжают все родственники, даже если они живут далеко. Ради того, чтобы семьи могли собраться вместе, компании останавливают работу и заранее подводят итоги года.

В новогоднюю ночь традиционно запускают фейерверки. Китайцы также делают подношение к предкам, едут в гости и угощают друг друга специальными рисовыми пирожками.

Обязательным блюдом на праздничном столе является рыба. Также традиционно подают китайские пельмени.

В новогоднюю ночь можно увидеть множество ярких традиционных постановок и выступлений: Танец Дракона, Танец Льва, а также представления времён Китайской Империи, такие как Свадьба Императора. Там предлагают огромное разнообразие традиционных китайских блюд и экзотических закусок.

Ранее OBOZREVATEL писал, когда нужно посевать в Украине и как делать это правильно.

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