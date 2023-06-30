Когда празднуют Ивана Купала в Украине: что категорически запрещено делать

Праздник Ивана Купала пришел к нам из языческих времен, когда он был одним из величайших торжеств года. Тогда им чествовали день летнего солнцестояния – момент величайшей силы солнца. С приходом христианства оно переплелось с празднованием рождества Иоанна Крестителя.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает об истории этого праздника и его традициях. А также о запретах и приметах Ивана Купала.

Когда празднуют Ивана Купала

Из-за разногласий между юлианским и григорианским календарями, а украинская церковь до сих пор использовалась первым из них, что вскоре изменится, дата празднования Ивана Купала сместилась. Вместо фактического дня летнего солнцестояния оно отмечается на две недели позже и приходится на 7 июля. Празднования начинаются вечером накануне.

Это непереходная дата – ежегодно праздник проходит в один и тот же день. В 2023 году это будет пятница. Все торжества планируются на вечер четверга, 6 июля.

Происхождение праздника Ивана Купала

В языческие времена праздник назывался просто Купала или Купайла – имя Иван в честь Ионна предтечи добавили позже христиане. Несмотря на то, что название звучит схоже со словом "купаться", все же вероятно происходит от славянского корня "куп", что обозначает соединение чего-то, в этом случае людей. Этот корень находим в словах "вкупе" или "совокупность". То есть, в купальскую ночь жителям села полагалось собираться вместе, веселиться и праздновать солнцеворот.

Также название торжества в честь силы солнца мог дать славянский мифический персонаж Купало. Есть предположение, что он был богом летнего солнца, любви, брака и продолжения рода. Хотя действительно ли существовало такое божество, точно установить пока не выходит – первые упоминания о нем относятся лишь к 17 веку. Некоторые историки предполагают и обратную связь – Купало могло появиться как персонификация этого важного праздника.

Христианская церковь соединила его с чествованием рождения Иоанна Крестителя, которое выпадало примерно на этот же период. Так вчерашним язычникам было легче принять новые традиции. В конце концов, древнее, языческое все же победило, ведь большинство традиций этого дня происходит из тех времен.

Как праздновать Ивана Купала

Главными символами праздника считаются вода и огонь – две животворные стихии, которые могут быть и весьма разрушительными, если выйдут из-под контроля. Все основные празднества проходят вокруг купальского костра. Его разжигают всюду, где отмечают этот праздник.

Огонь костра должен быть высоким и символизировать тепло и силу солнца. А еще этому огню приписывают силу очищать от грехов и болезней. Именно поэтому одним из главных элементов празднований были прыжки через купальский костер. Эта забава была окутана массой суеверий. Так, если через него не могла перепрыгнуть какая-нибудь девушка, ее называли ведьмой и наказывали. А если через огонь прыгала влюбленная пара, то нужно было при этом держаться за руки. Если влюбленные перепрыгнут, не разняв ладоней, то их любовь будет крепкой, если их руки разъединятся – пара скоро разойдется.

Вообще, тема любви была ключевой в день Ивана Купала, ведь этот праздник был посвящен плодовитости во всех смыслах. Так незамужние девушки гадали на суженого, пуская венки из цветов и трав, украшенные свечами, по воде. То, как венок поплывет по волна, должно было подсказать судьбу девушки:

если плывет ровно, а свеча горит хорошо – это к скорому браку;

если крутится на месте или прибивается к берегу – еще год быть девушке без пары;

если утонет – она останется одинокой навсегда.

Неженатым парням полагалось вылавливать пущенные девушками венки из воды. Считалось, чей венок парень вытащит, та и должна быть его невестой. Именно поэтому влюбленные пары договаривались заранее, как должен выглядеть их венок, чтобы они могли соединиться браком на основе данной приметы.

А когда на землю спускалась ночь, храбрецы отправлялись в лес искать цветок папоротника. Он должен была наделить того, кто его найдет, невероятными силами. Владелец начинал видеть будущее, разговаривать с животными, мог исцелять болезни и находить сокровища.

Также в купальские дни собирали лекарственные растения. Считалось, что они обладают особой силой и могли лучше лечить любые болезни.

Запреты Ивана Купала

Главное табу этого праздника – спать ночью. Того, кто не участвовал в общих забавах, могла украсть нечисть, которая в большом количестве появляется на земле в этот день.

В частности, на Купала активизировались русалки – не очень дружелюбные к людям духи воды. Они могли унести жизнь беременной женщины, поэтому тем, кто был в положении, в этот день запрещалось купаться. А молодым парням велели не разговаривать с красивыми девушками, которые выходили из воды и обращались к ним – так юношу могла обольщать русалка.

Конечно, на Купала запрещалась и всякая работа. Нельзя было трудиться на земле, шить, вышивать, заниматься ремонтом и строительством. На празднование призывали всех, потому на труд накладывали табу.

Приметы Ивана Купала

А вот как предсказывали погоду, урожай и предстоящие события в праздничный день:

если купальское утро было богатым росой, это предвещало хороший урожай;

так же к урожаю было и усыпанное яркими звездами небо;

а вот дождь в этот день обещал засушливое и жаркое лето;

человеку, увидевшему змею, следовало остерегаться беды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники Украина будет отмечать в июле 2023 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.