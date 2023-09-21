Когда отмечают Покровскую родительскую субботу по новому календарю: что запрещено делать

На Покровскую родительскую субботу нужно поминать умерших близких, родственников, знакомых, посещать храм и кладбище. Ежегодно этот день выпадает на субботу перед великим праздником Покровы Пресвятой Богородицы.

С 1 сентября Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому Покрову теперь отмечают 1 октября, соответственно и Поминальная суббота будет 30 сентября. OBOZREVATEL узнал традиции и запреты в этот день.

В церкве проводят праздничную литургию, которую верующие обязательно посещают перед тем, как пойти на кладбище. Следует написать специальные записки с именами умерших и передать священнику, чтобы он их вспомнил во время молитвы.

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Также люди приносят в церковь постную пищу, которую позже раздают бедным. На кладбище убирают могилы или просто вспоминают об умершем.

Хозяйки готовят кутью и вся семья собирается за столом. После ужина нужно ставить несколько ложек, потому что считаетесь, что кутя – это символ вечной жизни и умершие придут ее попробовать.

Что нельзя делать:

Нельзя заказывать панихиды за самоубийцами и некрещеными;

Упоминать умерших алкоголем;

Оставлять алкоголь и еду на могилах;

Ссориться и вспоминать плохое об умершем;

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя отказываться от подаяния.

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