Когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: традиции Спасовки

Август в народе еще называют Спасовкой. Именно на этот месяц приходятся Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Конец лета также связывают с Успенским постом, который длится две недели.

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С переходом на новый календарь даты Спаса и поста изменятся. OBOZREVATEL разбирался, когда украинцы будут отмечать августовские церковные праздники в 2023 и на какие даты будут приходиться в 2024-м.

Успенский пост

В 2023 году Спасовка или Успенский пост начнется 14 августа – на Маковия, а закончится 28 августа – в день Успения Пресвятой Богородицы.

По новоюлианскому календарю пост будет начинаться 1 августа, а заканчиваться 15 августа.

В 2023 году будут следующие даты празднования:

Медовый Спас – 14 августа;

Яблочный Спас – 19 августа;

Ореховый Спас – 29 августа.

В 2024 году по новому календарю даты перенесут:

Медовый Спас – 1 августа;

Яблочный Спас – 6 августа;

Ореховый Спас – 16 августа.

Традиции на Успенский пост

Пост – прежде всего период не только телесного, но и духовного очищения.

Во время поста не следует:

гулять свадьбу и устраивать громкие праздники;

ссориться;

совершать зло;

отказывать в помощи.

По правилам питания также действуют определенные ограничения: нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. На Яблочный Спас 19 августа можно приготовить блюда из рыбы и выпить вино.

В монастырях уставы предлагают следующие правила:

в понедельник, среду и пятницу употребляют только сырую пищу;

каждый вторник и каждый четверг в рационе должна быть вареная пища без масла;

по субботам и воскресеньям можно приготовить блюда на масле и выпить немного вина.

Успенский пост богат продуктами и считается самым легким. К столу подают свежие овощи и фрукты, молодой картофель и первые грибы. На медовый, яблочный и ореховый спас можно употреблять соответственно мед, яблоки и орехи.

Традиции Спасовки

В Медовый Спас чтят память Макавейских мучеников. Мученика Макавея украинцы привыкли называть Маковием. В этот день освящают мед нового урожая, который издавна наделяли целебными свойствами и использовали для лечения различных болезней.

Яблочный Спас связан с событием явления преображенного Христа апостолам. В этот день святят яблоки и виноград. Наши предки говорили, что Яблочный Спас символизирует конец лета.

Ореховый Спас также называют "послепраздником Успения". Его отмечают на следующий день после Успения Богородицы. Обычно в это время завершается жатва. В церквях святят орехи, которые затем добавляют в праздничный хлеб.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине начнет действовать новый церковный календарь.

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