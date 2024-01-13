Когда начинается Великий пост: дата в 2024 году

В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Великий пост, являющийся самым главным и строгим, начнется в понедельник, 18 марта,а заканчивается на Пасху.

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В период поста верующие отказываются от мяса, яиц, молочной пищи, однако главный смысл этого периода – в духовном очищении и добрых делах. Что значит Великий пост и какие основные традиции – читайте в материале OBOZ.UA.

Продолжительность Великого поста

Ежегодная дата Великого поста зависит от даты Пасхи. Начинает этот период Четыредесятницей, а завершается Страстной седмицей – так называется последняя неделя перед Пасхой.

Пост в 2024 году продлится 48 дней: с 18 марта по 4 мая включительно.

Традиции поста

Пасха – праздник Воскресения Христа, приносящий надежду и веру в вечную жизнь. Постование является символом очищения от грехов и злых помыслов – чтобы с чистой душой и светлыми мыслями почтить жертву Иисуса.

Пост – это и память о 40-дневном периоде скитаний и испытаний Иисуса Христа, об определенных ограничениях, которые Иисус соблюдал перед своим распятием.

Первая неделя поста

Всю первую неделю называют Чистой седмицей, а первый день поста – Чистым понедельником. Традиционно в этот период принято употреблять овощные заготовки на зиму, квашение, грибы, каши.

Вторая неделя поста

Вторую неделю поста в народе называют Второй седмицей. Это было особенное время для незамужних девушек – они начинали вышивать одежду для будущего венчания.

Третья и четвертая недели поста

Недели середины поста по церковной традиции называются Крестопоклонными. Издавна хозяйки по четвергам пекли печенье из постного теста (без яиц и масла). Выпечка должна быть в форме крестов, а украшали ее изюмом и маком.

Пятая неделя

Этот период называется Похвальная седмица, приуроченная к празднику Похвалы Пресвятой Богородицы.

Последняя неделя поста

Это самый важный период перед Пасхой. В Вербное воскресенье святят веточки ивы. Субботу называют Лазаревой, ведь согласно Новому Завету, Иисус в этот день воскресил Лазаря – брата Марфы и Марии. Страстная пятница – самый скорбный день в году. Именно в этот день Иисус принял смерть за человечество.

Что можно есть в Великий пост

Духовная подготовка к Пасхе заключается в молитвах, добрых делах, помощи нуждающимся, а телесная подготовка – в переходе к скромной пище.

Во время Великого поста нельзя употреблять:

мясные продукты;

яйца;

молоко и молочные продукты;

алкогольные напитки.

Во время поста разрешается:

растительная пища, разнообразные овощи и фрукты;

соление и квашение;

песни сухари и сушки;

каши на воде без масла;

грибы;

орехи;

постный хлеб;

компоты и кисели;

на десерт – сухофрукты, мед, изюм, курага, постная выпечка с маком или вареньем и т.д.

В дни больших праздников, приходящихся на период поста, а также в субботу и воскресенье можно добавить в рацион песочное масло, вино, рыбу.

Есть и традиционный график питания:

понедельник, среда, пятница – дни сухоедения: разрешаются овощи и фрукты, запиваемые водой или компотом;

вторник и четверг – можно есть горячие блюда без добавления масла;

суббота и воскресенье – разрешается горячая еда с маслом.

Беременным женщинам, больным и пожилым людям, а также людям в сложных жизненных обстоятельствах разрешается ослабление поста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал обо всех традициях главного церковного праздника Воскресения Христа.

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