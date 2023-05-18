Католическое Вознесение: что это за праздник и что запрещено делать

На сороковой день после Пасхи христиане празднуют Вознесение Господне. У верующих западного обряда, в том числе католиков, в этом году праздник выпадает на 18 мая, православные будут отмечать его 25 мая.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника. А еще о запретах этого дня и его традициях.

История праздника

Вознесение относится к 12 величайшим христианским праздникам. Оно посвящено вознесению физического тела Иисуса Христа на небо на сороковой день после его воскресения (Пасхи). Этот праздник отмечают все без исключения христианские церкви, потому он называется вселенским. Католические храмы в честь торжества проводят всенощные богослужения.

У верующих западного обряда в этот день принято освящать виноград и бобовые. Также в этот праздник гасят пасхальные свечи. В отдельных храмах принято поднимать статую Иисуса до потолка, что буквально символизирует его Вознесение. Во многих католических странах этот день является выходным.

Запреты в день католического Вознесения

Как и на любой большой праздник, нельзя делать домашние дела и заниматься тяжелым физическим трудом. Работу на огороде, стирку, шитье, строительство – все это нужно отложить на другой день.

Верующим запрещается отказывать в подаянии и просьбах о помощи.

Также в этот праздничный день не стоит думать о плохом и грустить. Под запретом брань и ссоры.

Храмы в праздник не проводят обряды венчания.

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