День вышиванки: история и традиции празднования в Украине

Каждый год в третий четверг мая Украина и украинцы отмечают День вышиванки. Этот праздник посвящен ключевому элементу традиционной народной одежды – вышитой сорочке. Официального статуса оно не имеет, хотя по распространению является международным. Всемирный день вышиванки (а именно так звучит его полное название) очень популярен в нашем государстве и среди соотечественников за рубежом, а присоединиться к нему может любой желающий.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории и важности праздника. А также о возникших вокруг него традициях.

Почему именно вышиванка

Вышитая специфическими орнаментами сорочка свободного кроя является одним из ключевых и наиболее известных в мире культурных символов Украины. Вторым таким является пасхальная писанка – расписанное порой весьма похожими узорами яйцо.

Древнейшие найденные археологами вышитые предметы одежды на территории современной Украины относят к первым векам нашей эры. Вышивка на них была многоцветной и выполненной в разных техниках. Украшенные таким образом сорочки носили и во времена Киевской Руси, и при казачестве, и во время борьбы за независимость – буквально во все эпохи. Они являются элементом и женского, и мужского костюма, а также используются и в повседневной, и в праздничной одежде.

Вышиванку называют одним из главных элементов генетического кода украинской культуры. Эти сорочки до сих пор представляют нашу страну, а вышивка до сих пор обогащается новыми символами. Так, после полномасштабного вторжения России на сорочках часто стали появляться изображения мечей.

История Дня вышиванки

Праздник возник в 2006 году по инициативе тогдашней студентки исторического факультета Черновицкого национального университета Леси Воронюк. Она предложила своим одногруппникам в определенный день всем прийти на занятия в вышиванках. Тогда идею подхватили также преподаватели. А датой избрали третий четверг мая. Впоследствии она зафиксировалась в календаре.

Уже в следующем году День вышиванки праздновали сразу несколько факультетов Черновицкого университета, еще через год к нему присоединились все учебные заведения города. В 2010 году праздник распространился на другие города Украины, а в 2014 году он впервые стал международным – День вышиванки отметили в Канаде, США, Италии, Германии, Франции, Португалии, Румынии и России. В 2023 году праздник отмечают 18 мая.

Традиции Дня вышиванки

Чтобы принять участие в праздновании достаточно просто одеться в вышитую сорочку или платье. Неважно, будет она старинной или современной, вышитой собственноручно или приобретенной, весь образ будет этническим, или вышиванка станет элементом делового наряда. Главное, чтобы одежда следовала принципам украинского национального костюма. Таким образом, главная традиция Дня вышиванки является своеобразным флешмобом – добровольной коллективной акцией разных людей.

До войны к празднику также проводились специальные концерты и ярмарки. В этом году массовых мероприятий не будет, ведь они запрещены из-за военного положения. Впрочем, надеть вышиванку волен каждый украинец и каждая украинка, независимо от места своего пребывания. Также приветствуется участие в празднике любых иностранцев в качестве проявления поддержки нашего государства.

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