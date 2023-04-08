Католики всего мира отмечают Пасху: главные традиции христиан западного обряда

Католическая Пасха в 2023 году отмечается на одну неделю раньше, чем православная, – 9 апреля. Дата Светлого Христова Воскресенья у христиан восточного и западного обрядов вычисляется по-разному, поэтому приходится на разные дни.

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Традиции празднования Пасхи у католиков также имеют свои особенности. Подробнее о них – далее в материале OBOZREVATEL.

Почему католическая и православная Пасха отмечается в разные дни

В 325 году первый Вселенский собор в Никее постановил отмечать великий праздник, посвященный Воскресению Сына Божьего Иисуса Христа, в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Поэтому Пасха является переходящим христианским праздником.

В 16-м веке католическая церковь перешла на григорианский календарь, а православные продолжили использовать юлианский. Поэтому разница в датах празднования Пасхи у восточной и западной церквей может быть более месяца.

Как отмечается Пасха у католиков

Великий пост, посвященный подготовке к Пасхе, у католиков не такой строгий, как у православных: он длится не так долго и допускает в некоторые дни употребление молочных продуктов.

В субботу перед праздником костелы совершают ритуал благословения огня и воды, а также зажигают пасхальную свечу.

На Пасху пост завершается и после посещения мессы люди собираются за семейным завтраком. К столу подают праздничные блюда из мяса, крашеные и шоколадные яйца, сдобную выпечку.

В западных странах одним из символом Светлого Христова Воскресенья является Пасхальный кролик, который приносит детям крашанки. Сам праздник католики отмечают в течение недели.

Что нельзя делать на католическую Пасху

На Пасху запрещено заниматься тяжелым трудом, работать по дому, заниматься рукоделием. Категорически нельзя злиться, ругаться и сквернословить.

Также плохой приметой считается скучать и оставаться дома в большой светлый праздник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан. В Украине Светлое Христово Воскресенье в 2023 году отмечается 16 апреля.

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