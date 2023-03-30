Какой церковный праздник выпадает на последний день марта: приметы и запреты

В последний день марта православные верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского. Также 31 марта – день памяти геноцида в Азербайджане, который был организован большевиками и армянскими вооруженными формированиями в 1918 году.

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Именины празднуют Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наташа. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти святителя Кирилла Иерусалимского

Святитель Кирилл родился в 315 году в Иерусалиме. С достижением совершеннолетия решил принять монашество, а спустя еще несколько лет стал пресвитером. Стал архиепископом после смерти предшественника Максима.

Святитель, имея надежду обратить в православие императора Констанция, рассказал ему о знамении Честного Креста, которое явилось в праздник Пятидесятницы. Когда в городе начался сильный огород, Кирилл продал все свое имущество и церковные вещи, на вырученные деньги купив пшеницу для нуждающихся. Императору доложили, что видели в Иерусалиме женщину, танцевавшую в церковной одежде. Люди Констанция воспользовались этим, чтобы окончательно изгнать Кирилла.

Император Юлиан Отступник отменил приказы Констанции против православных. Кирилл смог возвратиться в Иерусалим.

Кирилл оставил потомкам наставления и беседы о событиях Нового Завета.

Приметы и поверья

Издавна в последний день марта молились о хороших дождях для посевов.

За птицами и насекомыми прочили, скоро ли придет тепло. Прилетели лебеди – холодов и морозов больше не будет. Появились комары – к теплу и щедрым урожаям.

В этот день наши предки предпочитали оставаться дома и не ходить в гости. По поверьям, в чужом доме можно оставить свою удачу. Суеверные люди говорят, что отдав в этот день взаймы хлеб или соль, можно лишить своего ребенка счастливой судьбы.

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