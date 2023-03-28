Что нельзя делать в церковные праздники: бабушкины приметы

Уже через несколько дней наступит апрель – месяц больших церковных праздников, ведь на него выпадает Пасха. Самое время напомнить себе основные правила и запреты, сопровождающие большие православные торжества.

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OBOZREVATEL рассказывает, что в народе не разрешается делать в эти дни. А также чем следует заниматься.

Почему в церковные праздники нельзя работать

Традиция на великие праздники откладывать все дела происходит из древнейших, еще дохристианских времен. Тогда считалось, что в дни, посвященные богам, домашнюю работу нужно покинуть и собраться в священном месте, чтобы всем вместе почтить высшие силы.

С приходом христианства такое отношение к праздничным дням сохранилось. Даже во времена крепостного права в дни церковных торжеств крестьян отпускали в церковь и давали отдых от работы на господина.

С религиозной точки зрения праздничный день следует посвятить мыслям о боге, праздновании его милости и доброты. Именно поэтому следует отказаться от обыденных дел и сосредоточиться на смысле праздника, посетить церковь, пообщаться с близкими.

Какие виды работы находятся под запретом

Прежде всего, нужно отказаться от какого-либо тяжелого физического труда. Ремонтные работы, уборка, стирка, работа на земле – все находится под запретом.

Также нельзя на праздники заниматься рукоделием. Впрочем, в то время, когда рукоделие стало больше хобби, чем необходимостью, этот запрет был пересмотрен. Если вышивание, вязание на спицах или крючком и т.п., доставляют вам удовольствием, день можно потратить на это занятие.

Впрочем, если случалась какая-то неприятность, которую необходимо было быстро устранить, то ради этого можно было нарушить свое правило. Например, застирать свежее пятно или убрать что-то рассыпанное или разлитое в доме. Также можно оказывать помощь другому человеку, если он в ней очень нуждается.

Чего еще нельзя делать в церковные праздники

Поскольку любой религиозный праздник – радостный или грустный – имеет целью очистить душу человека, нельзя делать что-то, что ее запятнает. Именно поэтому под запретом находятся ссоры и брань. В праздничные дни ни в какой форме нельзя выяснять отношения, нужно воздерживаться даже от мелких конфликтов.

Не одобряет церковь также чрезмерное пьянство. Отпраздновать торжество рюмкой, если день не постный можно, а напиваться до потери человеческого облика – нет.

Не приветствуются в дни религиозных праздников и убийства животных. Поэтому забивать скот, охотиться или рыбачить лучше в другие дни.

Какие дни считаются праздничными

Главным праздником в церковном календаре считается Пасха. Ему предшествует семинедельный пост, а также торжество сопровождается целым рядом других праздников – от радостного Вербного воскресенья до печальной Страстной пятницы. А сами празднования продолжаются еще неделю, после чего наступает неделя поминовения умерших родственников.

Кроме того, православные имеют в своем календаре 12 больших праздников. Они так и называются Двунадесятыми праздниками. Их отмечают в следующие дни:

Рождество Христово - 7 января;

Крещение Господне (Богоявление, Крещение) - 19 января;

Сретение Господне – 15 февраля;

Благовещение – 7 апреля;

Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное;

Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходное;

День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное;

Преображение Господне (Спас) – 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня - 27 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Почитать, как святой день, церковь также призывает воскресенье. В этот день следует дать себе отдых и задуматься о спасении души.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какой день в 2023 году празднуется Пасха и будет ли в этот день выходной.

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