Какой церковный праздник отмечают 3 августа: что запрещено делать

Православная церковь ежегодно 3 августа чтит память святого пророка Иезекииля. Он принадлежит к когорте великих пророков и является одним из самых почитаемых ветхозаветных святых.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника. А также о запретах и традициях, связанных с днем Иезикииля.

Кто такой пророк Иезекииль

Пророк Иезекииль жил в 7-6 веке до нашей эры на Ближнем Востоке. Родился он в семье священника. После нашествия халдеев попал в плен царя Навуходоносора. Пленному тридцатилетнему пророку было дано его первое откровение.

Иезекииль предвещал наказание еврейского народа за провины перед богом и его последующее прощение. Он также предрек воскресение всех умерших после установления на земле божьего царства. Это пророчество также называют предсказанием освобождения еврейского народа из плена.

За свою жизнь Иезекииль прошел через немало божьих испытаний, но не отрекся от веры. Погиб мученической смертью от рук язычников. Библейская "Книга Иезекииля", в которой изложены жизнь, деяния, чудеса и пророчества мужа, является третьей по значению в ряде книг великих пророков Ветхого Завета.

Запреты 3 августа

В день Иезекииля запрещается много говорить. Этот день желательно уделить молитве.

Ссора, брань и взаимные обиды в этот день недопустимы.

Под запретом также употребление алкоголя.

Вместо этого в народе приветствовали работы по ремонту и уборке в доме. Особенно полагалось наводить порядок в хозяйственных помещениях – выбрасывать старое и ненужное, заменять поврежденное.

Приметы 3 августа

А вот по народным приметам наши предки в этот день предрекали погоду и урожай:

холодная ночь – к ранней и морозной зиме;

так же холодную зиму предвещали большие кучи на муравейниках;

гроза обещала сырую и дождливую осень;

громкие крики сороки связывали с теплой зимой впереди;

если в этот день пауки перестают плести паутину – это к дождю;

сильная роса утром – лен уродит плохо.

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