Какой церковный праздник отмечают 1 августа: что нельзя делать в этот день

1 августа православные верующие чтят память преподобной Мокрины Каппадокийской. По погоде в этот день предсказывали, теплой ли будет осень.

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Именины празднуют Мокрины, Григории, Дмитрии, Романы, Степаны, Тихоны и Евгении. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Мокрины Каппадокийской

Мокрина была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Жила преподобная Мокрина в Каппадокии (территория современной Турции) в начале IV века.

Мокрина имела трагическую судьбу: она была обручена с юношей, но личного счастья не сложилось – юноша внезапно умер. Девушка не хотела всегда чтить память о любимом, поэтому жила с родителями и вместе со слугами помогала им по дому.

Вскоре Мокрина предложила матери отречься от мирской жизни, освободить слуг и уйти в монастырь. По легендам, святая имела дар чудотворства.

Народные приметы

Издавна день Мокрины связывали с окончанием лета. Говорили: какая погода 1 августа такой и осень будет. Существовала популярная поговорка:"Мокрина осень приносит".

Если летает паутина – осень будет теплой и сухой, а если пауки прячутся по углам – скоро придет похолодание.

Муравьи прячутся по норам – к дождю.

Народные предрассудки

Обращали внимание также на сны. Дневной сон на Мокрины считали вещим, а ночные могли показать будущее благополучие.

В день Мокрины советовали не есть яблоки. Это плохая примета, предвещавшая мелкие невзгоды.

Как и во все церковные праздники, не стоит ругаться, делать зло и отказывать в помощи. Этот день лучше провести в размышлениях и молитве.

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