Какой церковный праздник 31 мая: все о последнем дне весны

Подходит к концу вторая военная весна. Было сложно и тяжело, изнурительно и бессонно, но вера в победное лето придает выдержки и сил. В последний день весны православные верующие чтят память святого Федота. По народным приметам в этот день прочили, будет ли летом засуха и щедро ли урожай урожай.

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Именины 31 мая празднуют Богданы, Андреи, Денисы, Давиды, Семены, Федоты, Макары, Львы, Василии, Михаилы, Александры, Юлии и Клавдии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День святого Федота

Федот жил в III веке во времена правления жестокого императора Диоклетиана. Это был период гонения на христиан, но Федот не только открыто исповедовал веру во Христа, он также принимал дома верующих, совершал богослужения, отпевал усопших. Каким-то образом эта информация долгое время не доходила до правителя.

Рядом с Федотом жили семь благочестивых девиц. Они вели праведную милосердную жизнь и всячески помогали нуждающимся. Диоклетиан заставил верующих отречься от христианства поклониться идолам. Девушки отказались, за что их приказали утопить в реке. Федот тайно пришел на место трагедии, чтобы похоронить мучениц в христианских традициях. Когда об этом поступке узнал правитель, он велел отсечь Федоту голову .

Народные предрассудки

В этот день нельзя отказывать в помощи бедным и нуждающимся. Следует проявить милосердие и поделиться чем-нибудь с ближним.

Также, по поверьям, нельзя делать большие покупки и начинать новые дела.

Погодные приметы

На Федотов день издавна начинали сеять лен. Кроме того, принято было наблюдать за листьями дуба: если они полностью распустились – летом будет засушливая погода, но это не повлияет на урожай, зерновые и овощи уродят щедро.

Если долго поет кукушка – скоро придет настоящее летнее тепло.

От земли идет пар – следует ожидать дождливую погоду.

Облачное небо – вероятно, в последующие дни будет сильный ветер или даже град.

Последний день весны называли "девичьим". Говорили, что знакомства в этот день будут очень удачными, есть высокая вероятность встретить свою судьбу.

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