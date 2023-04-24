Какой церковный праздник 25 апреля и почему в этот день лучше не пить воду
25 апреля православные верующие чтят память Василия Исповедника. Издавна говорили, что в этот день лучше не пить простую воду – она может отнять силы.
Именины празднуют Давиды, Василии, Иваны, Ярославы и Исааки. Об основных традициях и верованиях – читайте в материале OBOZREVATEL.
День Василия Исповедника
Василий Исповедник считается известным защитником и поборником христианской веры. Он прославился милосердием и добрыми делами. Василий Исповедник жил в VIII веке. Являлся епископом в Парии во времена правления императора Льва Исаври.
Василий Исповедник не подписал разрешение на уничтожение икон и не позволил действовать в своей епархии язычникам. За это его отправили в ссылку, где он в скитаниях и нужде провел большую часть жизни.
Народные запреты
Наши предки говорили, что в день Василия Исповедника нельзя пить обычную воду – она, якобы, отберет все силы.
Не рекомендовали также устраивать дома уборку и разбрасывать вещи.
День пытались провести в размышлениях и молитвах. Говорили, что в этот день лучше не знакомиться с новыми людьми. Василию Исповеднику молились о здоровье и обильном урожае.
Суеверные люди утверждают, что в этот день лучше перестелить кровать, ведь, по поверьям, несвежее постельное белье может "навлечь" болезни.
Погодные приметы
По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Если после холодного утра был сухой и безветренный день – лето будет засушливым.
Береза дает много сока – к обильным дождям в летние месяцы.
Если 25 апреля идет дождь – то и первая половина мая будет дождливой.
Переменная погода, солнце и дождь, предсказывает богатый урожай осенью.
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