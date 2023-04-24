Какой церковный праздник 25 апреля и почему в этот день лучше не пить воду

25 апреля православные верующие чтят память Василия Исповедника. Издавна говорили, что в этот день лучше не пить простую воду – она может отнять силы.

Видео дня

Именины празднуют Давиды, Василии, Иваны, Ярославы и Исааки. Об основных традициях и верованиях – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Василия Исповедника

Василий Исповедник считается известным защитником и поборником христианской веры. Он прославился милосердием и добрыми делами. Василий Исповедник жил в VIII веке. Являлся епископом в Парии во времена правления императора Льва Исаври.

Василий Исповедник не подписал разрешение на уничтожение икон и не позволил действовать в своей епархии язычникам. За это его отправили в ссылку, где он в скитаниях и нужде провел большую часть жизни.

Народные запреты

Наши предки говорили, что в день Василия Исповедника нельзя пить обычную воду – она, якобы, отберет все силы.

Не рекомендовали также устраивать дома уборку и разбрасывать вещи.

День пытались провести в размышлениях и молитвах. Говорили, что в этот день лучше не знакомиться с новыми людьми. Василию Исповеднику молились о здоровье и обильном урожае.

Суеверные люди утверждают, что в этот день лучше перестелить кровать, ведь, по поверьям, несвежее постельное белье может "навлечь" болезни.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Если после холодного утра был сухой и безветренный день – лето будет засушливым.

Береза дает много сока – к обильным дождям в летние месяцы.

Если 25 апреля идет дождь – то и первая половина мая будет дождливой.

Переменная погода, солнце и дождь, предсказывает богатый урожай осенью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2023 году отмечается Троица.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.