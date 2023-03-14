Какой церковный праздник 15 марта: приметы и традиции

15 марта православные верующие чтят память мученика Феодота Киринейского. В этот день обычно молились о здоровье близких. В Украине отмечается день защиты прав потребителей.

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День ангела празднуют Иосифы, Арсены, Федоты, Саввы, Василии, Богданы и Илларионы. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День Феодота Киринейского

Мученик Феодот жил в Киринее на Кипре. Он был епископом города. В те времена правил император Ликиний, пытавшийся искоренить христианство и преследовавший верующих. Несмотря на опасность, Федот продолжал открыто исповедовать веру Христа и рассказывал язычникам о событиях из Нового Завета.

Наместнику Савину приказали задержать и заключить в тюрьму Федота. Епископ сам пришел к наместнику со словами: "Я тот, кого ты ищешь. Явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего".

За такую дерзость Савин приказал избить епископа, повесить его на дереве и истязать тело острыми инструментами. После пыток Федота отправили в тюрьму.

Через пять дней Федота снова вызвали к Савину. Епископ не отрекся от веры, его снова жестоко пытали. Многие уверовали в Бога, когда увидели, как страдает за веру мученик.

И действительно произошло чудо. К власти пришел правитель Константин, позволивший свободно исповедовать христианство и освободивший всех мучеников. Федот вернулся в родной город, прожил еще 2 года в сане епископа.

Приметы и верования

Этот день издавна проводили за молитвами. Не рекомендовано было ссориться, совершать зло. Веселье, песни и пляски также откладывали на другой день. В период Великого поста не советовали есть мясо, яйца и молочные продукты. Овощи в этот день употребляли только после заката.

Погода 15 марта предвещает, каким будет второй месяц лета.

Если вдруг заснежило – весна затянется, тепло придет не скоро.

Дождливая погода – к сырому лету. Если на крышах висят длинные сосульки – не следует ждать раннего лета.

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