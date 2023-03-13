Какой праздник отмечают 14 марта: кем была преподобная Евдокия и что нельзя делать в этот день

14 марта православные верующие чтят память преподобной Евдокии. По поверьям, в этот день следует отказаться от лишней скорби и не поминать усопших спиртными напитками.

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Именины празднуют Антоны, Давиды, Никифоры, Евдокии, Антонины и Марьяны. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти Евдокии

Преподобная мученица Евдокия (Явдоха) жила в городе Гелиополисе (ныне Баальбек) и была настоятельницей монастыря.

История Евдокии очень необычна. В юности она была невероятно красивой девушкой и привыкла к разврату. Однажды в Гелиополис прибыл настоятель монастырей Герман. В поиске места ночлега он остановился в доме, где жила Евдокия. Всю ночь настоятель молился и читал Библию. Его молитвы разбудили спавшую в соседней комнате девушку. Евдокия долго и внимательно слушала его обращение к Богу.

Молитвы настолько сильно поразили Евдокию, что уже на следующий день она, поговорив с Германом, решила принять крещение. Развратная жизнь и богатство ее больше не привлекали. Она раздала все свое имущество и поселилась в монастыре. По преданию, за добрую и благочестивую жизнь, Господь наделил Евдокию способностью творить чудеса.

В то время в Гелиополе правил Винкентий, известный гонениями на христиан. Узнав о Евдокии, которая к тому времени уже стала настоятельницей монастыря, Винкентий отдал приказ зарубить ее мечом. Евдокия умерла мученицей в 120 году.

Приметы и поверья

В народе говорят, что на Евдокию лучше не поддаваться грусти и скорби. Не стоит также пить спиртные напитки при поминовении усопших.

По погоде 14 марта предсказывали, каким будет лето.

Если день ясный и теплый – лето будет хорошим, а урожай уродит щедро.

Началась метель – не следует скоро ждать тепла, весна будет затяжной.

Дует сильный ветер с юга – к сильным дождям летом.

14 марта заснежило – осенью будет много грибов.

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