Какой праздник отмечают в 'зеркальный день' 23.03.2023: приметы и верования

В четверг, 23 марта, мир будет отмечать очередную так называемую "зеркальную" дату – 23.03.2023. В этот день православная церковь чтит память Василисы Коринфской. Именины в этот день отмечают Виктор, Галина, Анастасия, Леонид, Денис, Ника, Федора, Василиса, Куприян.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника, который в этом году выпадает на зеркальную дату. А также об обычаях, традициях и запретах этого дня.

История Василисы Коринфской

Святая жила в 3 веке во время правления императора Декии. Он проводил гонения на христиан и прислал в Коринф своего военачальника Ясона. Он должен был искоренить веру в Христа среди местных жителей. Ясону тогда доложили, что в пустыне поблизости живет отшельник по имени Кондрат. Его проповеди приходило послушать множество людей. Среди людей была и 9-летняя девочка Василиса.

Военачальник приказал арестовать всех пришедших на проповедь и подвергнуть их пыткам. Во время мучений Кондрат поддерживал людей и не дал им сдаться. Так что Ясон решил отдать христиан диким зверям, но животные даже не стали приближаться к ним. Тогда всех людей обезглавили. В том числе и Василису, которая впоследствии была признана святой мученицей.

Запреты 23 марта

Среди примет этой даты есть несколько весомых запретов. В частности, считается, что в этот день нельзя делать большие покупки – они будут неудачными и приведут только к хлопотам.

Медицинские операции тоже не рекомендуют назначать на этот день.

Запрещается употреблять брань и ссориться.

Приметы 23 марта

Наши предки в этот день предсказывали погоду.

если на небе видны синие облака, это предвещает тёплую погоду, но дождливую;

пасмурный день обещал хороший урожай льна;

холодный ветер обещал еще долгое время зимнюю погоду и холода;

если на 23 марта выпадала гроза, это считалось признаком того, что год будет урожайным.

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