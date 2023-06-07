Какой праздник отмечают 8 июня: предвещают комары в этот день

8 июня православные верующие чтят память апостола Карпа. Его издавна считали покровителем рыбаков, поэтому в народе говорили, что на Карпов день всегда богатый улов. Также наши предки приметили, что нашествие комаров в этот день - примета, предсказывающая теплое и урожайное лето.

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Именины празднуют Александры, Георгии, Иваны, Карпы, Макары, Маркияны и Елены. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти святого апостола Карпа

Святой апостол Карп принадлежал к числу семидесяти апостолов. Долгие годы он проповедовал во Фракии, распространяя веру Христа среди язычников. Также Карп был епископом на острове Крит. До сих пор неизвестно, как и когда умер апостол – версий о его смерти несколько.

Народные запреты

Издавна говорили, что на Карпов день нельзя убирать в доме после заката – так можно навлечь болезни и неурядицы.

Также, по поверьям, лучше в этот день не отправляться в дальние путешествия и не переезжать в новый дом.

Как и в любой церковный праздник, не стоит ссориться, совершать зло, оскорблять и отказывать в помощи нуждающимся.

Погодные приметы

Карпа называют покровителем рыбаков, поэтому на рассвете в этот день издавна было принято ходить на водоем удить рыбу. Если рыба подплывает к берегу и словно "выскакивает" из воды – в июне будет часто идти дождь.

Комары в этот день – хорошая примета: предсказывает погожее солнечное лето.

Если на поле прыгает много стрекоз – лето будет теплым, но очень дождливым.

О влажной погоде и даже о подтоплении могут предупредить лягушки. В народе говорили: если на Карпов день громко квакают лягушки – стоит ждать дождей.

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