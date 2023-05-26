Какой праздник отмечают 27 мая: народные приметы

27 мая православные верующие чтят память мученика Исидора. По погоде в этот день предсказывали, каким будет урожай и следует ли в июне ждать много осадков.

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Именины празднуют Александры, Иваны, Леонтии, Макары, Максимы, Марки, Никиты и Яковы. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День мученика Исидора

Исидор жил в III веке на острове Хиос и в Александрии. Во времена правления императора Декия Исидора забрали в армию. Он служил в легионе полководца Нумерия и заявил о себе как о добросовестном и справедливом солдате. Однажды Исидора схватили во время молитвы – в то время исповедовать христианство было запрещено. Он отказался приносить жертвы языческим идолам и не отрекся от веры, за что был подвергнут страшным мучениям. После ареста и пыток Исидора казнили.

Погодные приметы

Издавна в народе говорили: какая погода на день Исидора – таким и все лето будет. Так что теплая солнечная погода предсказывала жаркое лето, а грозы и ливни предостерегали, что и следующие три месяца будут дождливыми.

Пасмурная погода также предвещала бедный урожай и холодное лето, ясный день наоборот обещал, что зерновые культуры и овощи уродят очень щедро.

Кстати, именно 27 мая огородники начинали сеять в открытую почву огурцы.

Народные суеверия

Наши предки приметили, что в в ночь на Исидора снятся вещие сны, поэтому их советовали запоминать или записывать.

По поверьям, в этот день лучше не проводить много времени перед зеркалом, чтобы не навлечь беду.

Также в этот день нельзя ругаться и обижаться.

Кроме того, говорили, что одолжив в день Исидора кому-то деньги, можно навлечь затруднения и финансовые трудности на все лето.

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