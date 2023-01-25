Какой праздник отмечают 26 января: кого поздравляют с именинами и что делать запрещено

26 января православные верующие чтят память Ермила и Стратоника. В Украине отмечают День работника контрольно-ревизионной службы, а в мире – Международный день таможенника. Жители Австралии и Индии отмечают национальные дни своих стран. Считалось, что в этот день нельзя обижать животных, а особенно – кошек.

Видео дня

26 января день ангела празднуют Афанасий, Елизар, Максим, Никодим, Иаков, Петр, Никифор. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Яремин день

Святой Ермил, или Ярема, был диаконом в городе Сингидунум (современный Белград). Он страдал и принял мученичество во имя Иисуса Христа. Правитель Лициний приговорил его к тюремному заключению. Ермил не изменил вере и был утоплен в реке Дунай.

Стратоник был тюремным стражем при тюрьме, где отбывал осуждение Ермил. Он тайно исповедовал христианство. Будучи свидетелем страданий и пыток Ермила, он не смог удержаться от слез сострадания. Так его уличили в поддержке христианства и также подвергли пыткам, напоследок утопив в Дунае.

Верующие нашли их мощи на третий день и похоронили вблизи города.

Народные приметы

Интересное поверье связано с кошкой. Тот, кто обидит кошку на Яремин день – получит беды и несчастья на ближайший год.

Издавна заметили, что у на Яремин день усиливаются морозы, поэтому предпочитали провести время дома в кругу родных.

По поведению кошки прочили и погоду. Если кошка спит клубочком – вскоре будут сильные морозы.

А вот когда собаки засыпают не в будке, а на улице – значит скоро придет тепло.

Хозяйки выпекали на Яремин день хлеб. Говорили, как если хлеб при выпекании "поднялся бугорком" – семья год не будет знать финансовых затруднений.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль 2023 года.

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