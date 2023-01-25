Какой праздник отмечают 26 января: кого поздравляют с именинами и что делать запрещено
26 января православные верующие чтят память Ермила и Стратоника. В Украине отмечают День работника контрольно-ревизионной службы, а в мире – Международный день таможенника. Жители Австралии и Индии отмечают национальные дни своих стран. Считалось, что в этот день нельзя обижать животных, а особенно – кошек.
26 января день ангела празднуют Афанасий, Елизар, Максим, Никодим, Иаков, Петр, Никифор. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.
Яремин день
Святой Ермил, или Ярема, был диаконом в городе Сингидунум (современный Белград). Он страдал и принял мученичество во имя Иисуса Христа. Правитель Лициний приговорил его к тюремному заключению. Ермил не изменил вере и был утоплен в реке Дунай.
Стратоник был тюремным стражем при тюрьме, где отбывал осуждение Ермил. Он тайно исповедовал христианство. Будучи свидетелем страданий и пыток Ермила, он не смог удержаться от слез сострадания. Так его уличили в поддержке христианства и также подвергли пыткам, напоследок утопив в Дунае.
Верующие нашли их мощи на третий день и похоронили вблизи города.
Народные приметы
Интересное поверье связано с кошкой. Тот, кто обидит кошку на Яремин день – получит беды и несчастья на ближайший год.
Издавна заметили, что у на Яремин день усиливаются морозы, поэтому предпочитали провести время дома в кругу родных.
По поведению кошки прочили и погоду. Если кошка спит клубочком – вскоре будут сильные морозы.
А вот когда собаки засыпают не в будке, а на улице – значит скоро придет тепло.
Хозяйки выпекали на Яремин день хлеб. Говорили, как если хлеб при выпекании "поднялся бугорком" – семья год не будет знать финансовых затруднений.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль 2023 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.