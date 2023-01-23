Какие церковные праздники выпадают на февраль: православный календарь
Завершив цикл рождественских празднований в январе, православные христиане в феврале возвращаются к более обыденной жизни. Тем не менее, один большой праздник из перечня двунадесятых в этом месяце все же отмечается. Это Сретение – религиозное торжество в честь встречи новорожденного Иисуса с праведником Симеоном, когда родители принесли Спасителя на 40-й день жизни в храм.
OBOZREVATEL рассказывает, когда православные празднуют Сретение, и о других церковных праздниках в феврале 2023 года. Важно отметить также, что с 27 февраля у православных начинается Великий пост, предшествующий Пасхе. Соответственно, на февраль приходится также и родительская (поминальная) суббота, и Масленица, и Прощенное воскресенье.
Вот список православных праздников на февраль 2023 года:
1 февраля — день памяти преподобного Макария Великого
2 февраля — память преподобного Евфимия Великого
3 февраля — день памяти преподобного Максима-исповедника
4 февраля — день святого апостола Тимофея.
5 февраля — чествование памяти священномучеников Климента и Агафангела
6 февраля — день памяти преподобной Ксении.
7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова
8 февраля — день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
9 февраля — перенос мощей святителя Иоанна Златоуста
10 февраля — день памяти преподобного Ефрема Сирийца
11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца
12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
13 февраля — Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
14 февраля — предпразднество Сретения Господня
15 февраля — великий праздник Сретения Господня
16 февраля — день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.
17 февраля — честь памяти преподобного Исидора Пелусионского
18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота – поминальный день, иконы Божией Матери Взыскание погибших
19 февраля — память святителя Фотия, патриарха Константинопольского
20 февраля — день святого Парфения. Начало Масленицы перед Великим постом
21 февраля — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца
22 февраля — день памяти мученика Никифора Антиохийского
23 февраля — день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествования памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
24 февраля — день памяти священномученика Власия Севастийского
25 февраля — память Алексия Чудотворца
26 февраля — память преподобного Мартиниана Кесарийского, Прощенное воскресенье
27 февраля — день святого равноапостольного Кирилла (Словенского), начало Великого поста
28 февраля — день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об особенностях празднования дня Григория Летоуказателя, который отмечается 23 января.
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