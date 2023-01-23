Какие церковные праздники выпадают на февраль: православный календарь

Завершив цикл рождественских празднований в январе, православные христиане в феврале возвращаются к более обыденной жизни. Тем не менее, один большой праздник из перечня двунадесятых в этом месяце все же отмечается. Это Сретение – религиозное торжество в честь встречи новорожденного Иисуса с праведником Симеоном, когда родители принесли Спасителя на 40-й день жизни в храм.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда православные празднуют Сретение, и о других церковных праздниках в феврале 2023 года. Важно отметить также, что с 27 февраля у православных начинается Великий пост, предшествующий Пасхе. Соответственно, на февраль приходится также и родительская (поминальная) суббота, и Масленица, и Прощенное воскресенье.

Вот список православных праздников на февраль 2023 года:

1 февраля — день памяти преподобного Макария Великого

2 февраля — память преподобного Евфимия Великого

3 февраля — день памяти преподобного Максима-исповедника

4 февраля — день святого апостола Тимофея.

5 февраля — чествование памяти священномучеников Климента и Агафангела

6 февраля — день памяти преподобной Ксении.

7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова

8 февраля — день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

9 февраля — перенос мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля — день памяти преподобного Ефрема Сирийца

11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

13 февраля — Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия

14 февраля — предпразднество Сретения Господня

15 февраля — великий праздник Сретения Господня

16 февраля — день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.

17 февраля — честь памяти преподобного Исидора Пелусионского

18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота – поминальный день, иконы Божией Матери Взыскание погибших

19 февраля — память святителя Фотия, патриарха Константинопольского

20 февраля — день святого Парфения. Начало Масленицы перед Великим постом

21 февраля — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца

22 февраля — день памяти мученика Никифора Антиохийского

23 февраля — день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествования памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц

24 февраля — день памяти священномученика Власия Севастийского

25 февраля — память Алексия Чудотворца

26 февраля — память преподобного Мартиниана Кесарийского, Прощенное воскресенье

27 февраля — день святого равноапостольного Кирилла (Словенского), начало Великого поста

28 февраля — день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об особенностях празднования дня Григория Летоуказателя, который отмечается 23 января.

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