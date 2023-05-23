Какой праздник отмечают 24 мая: история и что нельзя делать

В день 24 мая православная церковь ежегодно чтит память святых просветителей Кирилла и Мефодия. В этот же день многие славянские страны отмечают День славянской письменности и культуры.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздники и какая между ними связь. А также о суевериях и приметах этого дня.

История праздника

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Салоники в начале 9 века. Оба получили блестящее для своего времени образование, знали много языков и сделали неплохую карьеру: Кирилл (в миру Константин) – политическую, Мефодий (в миру Михаил) – военную. Но впоследствии избрали путь в религии. Они проповедовали христианство и переводили священные тексты на разные языки.

Но главным их достижением стало создание алфавита, впоследствии легшего в основу современной кириллицы – системы письма, которой пользуются немало современных славянских языков. Святых считают основателями славянской литературы и письменной традиции.

Именно поэтому день, когда православная церковь чтит их память, страны, где в ходу кириллица, в частности Украина, отмечают светский праздник своей письменности и культуры. Первыми еще в начале 19 века положили начало этой традиции болгары, ведь они считают Кирилла и Мефодия своими соотечественниками. Хотя у историков нет единого мнения на этот счет и предполагают, что братья были греками.

Суеверия 24 мая

В народе этот день называли Мефодием Мокрым. В этот праздник часто бывает дождливая погода. Со спецификой погоды связан запрет 24 мая работать на огороде – считалось, что град побьет посевы.

Зато гулять в дождь в этот день было хорошей приметой. Вода с неба должна сделать волосы красивыми и крепкими. Хотя долго находиться на улице все же в этот праздник не рекомендуется.

Сон, увиденный в ночь на 24 мая должен сбыться через 12 дней. А вот если увидеть что-нибудь во время дневного сна, сильно доверять такому предсказанию не надо. Хотя и полностью списывать со счетов не стоит.

Приметы 24 мая

По погоде в этот день предсказывали лето. Причем на Мефодия Мокрого немало примет было связано именно с осадками.

Дождливый или туманный день предвещает мокрое лето.

Багряный восход солнца и туман в этот день предвещают летом много гроз.

Если туман перед восходом стелется по земле, а до появления светила расходится – это к ненастью.

Когда день выдался жарким и сухим, стоило готовиться и к засушливому лету.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда православные празднуют Троицу в 2023 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.