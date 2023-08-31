Какой праздник отмечают 1 сентября: народные приметы и интересные факты

В Украине ежегодно 1 сентября отмечают День знаний, школьники одевают праздничную одежду и идут в школу. Но верующие в этот день также чтят память Андрея Стратилата Таврийского.

Видео дня

Люди верили, что нужно соблюдать традиции, чтобы не навлечь беду на семью. OBOZREVATEL собрал народные приметы и интересные факты об этом празднике.

Святой Андрей Стратилат Таврийский был военным начальником в римских войсках и славился своей справедливостью, храбростью и непобедимостью. Перед боем он рассказывал воинам об Иисусе Христе и его силе.

Люди верили, что в этот день нельзя смотреть на огонь, потому что можно навлечь болезнь на свои глаза. Жаловаться на жизнь, обсуждать людей за их спиной и рассказывать чужие секреты – запрещено, это приведет к появлению многих проблем в семье.

Также нельзя ремонтировать обувь и одежду, если вы собираетесь в поездку. Потому что поездка будет неудачной.

Народные приметы:

Если из ореха уже падают листья, то пора собирать свеклу;

Какая погода сегодня, такова будет и осень;

Утренний туман – к снежной зиме;

Если дует теплый ветер, то урожай овса будет обильным;

Луна рогами вверх – на хорошую погоду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в сентябре Украина перейдет на новый церковный календарь и даты праздников изменятся.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.