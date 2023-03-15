Каких мучеников чествуют 16 марта: приметы и запреты праздника

16 марта православные верующие чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Издавна по погоде в этот день предсказывали, каким будет урожай зерна.

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День ангела празднуют Василии, Зиновии и Нонны. О традициях и верованиях в этот день читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск – племянник мученика Федора (память о котором чествуют 17 февраля) были друзьями, которых за христианские проповеди держали в тюрьме. В то время правил жестокий иммератор Максимилиан, известный гонениями на христиан.

Евтропий, Клеоник и Василиск своими проповедями привели к вере во Христа многих язычников. Когда правителем понтийского города Амасии был назначен Асклипиодот, он велел привести троих друзей к себе. Евтропий, Клеоник и Василиск не согласились отречься от веры, за что были подвергнуты пыткам. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска закололи мечом.

Мощи трех святых, по поверьям, обладали чудодейственной силой.

Традиции и верования

В народе говорили, что именно 15 марта просыпаются медведи, поэтому было категорически запрещено ходить в лес.

После заката не советовали давать деньги в долг и выносить мусор, чтобы не потерять благополучие и не навлечь нужду.

По погоде в этот день прочили, когда настанет тепло и будет ли щедрым урожай.

Прилетели скворцы – в конце лета щедро уродят зерновые.

Защебетали синицы – уже скоро придет настоящее весеннее тепло.

Если начал таять снег, весна будет затяжной.

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