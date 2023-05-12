Какие цветы нельзя дарить в День матери: альтернативные варианты

Букет – отличный подарок ко Дню матери, которым можно выразить свое нежное и восторженное отношение к маме. Но эксперты по языку цветов убеждают: для этого праздника подойдут не все виды цветущих растений.

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OBOZREVATEL разбирался в этом вопросе. Рассказываем, какими цветами вы сможете сказать маме или бабушке о своих чувствах, а какие лучше оставить для других праздников.

Какие цветы стоит дарить

Герберы

Этот яркий цветок символизирует дружбу, искренность чувств и благодарность. Прекрасный подарок маме от взрослых детей. Впрочем, и от малышей тоже.

Пионы

Большой пышный цветок олицетворяет собой материнскую любовь и чувство безопасности. В Японии пион также считают символом женской красоты, а китайцы связывают его с богатством и счастьем. Звучит как идеальный выбор ко Дню матери.

Тюльпаны

Весенние цветы, сезон которых подходит к концу примерно ко Дню матери, считается символом идеальной или глубокой любви. Важно также учитывать цвет лепестков:

розовые – счастье и уверенность;

красные – любовь;

фиолетовые – королевская власть и власть как таковая;

желтые – радостные мысли;

белые – прощение.

Следовательно, такой букет тоже будет вполне уместен в праздник мам.

Розы

Королева цветов тоже может быть уместна, но тоже стоит учитывать окраску цветка.

красный – цвет страсти, поэтому лучше, когда ими мужчина отблагодарит любимую за детей;

розовый – благодарность;

желтый – сила, дружба и забота;

оранжевый – радость и счастье;

белый – невинность и верность.

Подсолнечники

Яркие цветки этого растения говорят о радости и тепле. То есть обо всем том, с чем у детей ассоциируется мама.

Хризантемы

При выборе цветов для букета лучше избегать белых хризантем, ведь они символизируют смерть и скорбь. Остальные оттенки подойдут для создания букета для матери.

Какие цветы не годятся для Дня матери

Фиалки

Это растение на языке цветов означает просьбу о терпении и осмотрительности. Несколько неуместный посыл как для праздника матерей.

Сирень

Несмотря на то, что сезон этих цветущих деревьев в разгаре, их цветы в букете говорят о сомнении в верности партнера. Так что это тоже неудачный выбор.

Маргаритки

Если их дарит партнер, он тем самым показывает свое недоверие. Поэтому мужчине лучше подумать о других цветах для жены на этот праздник. Впрочем, если их подарят дети, это вполне приемлемо.

Самое главное при выборе цветов ко Дню матери

О чем бы ни говорил символизм цветов, в этот праздник самое главное ориентироваться на то, что принесет женщине наибольшую радость. Так что, если она больше всего любит сирень или маргаритки, подарите ей именно такой букет. Ведь мамина счастливая улыбка – вот главное украшение Дня матери.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие подарки лучше выбрать маме к ее празднику.

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