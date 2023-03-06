Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и женщинам: памятка к 8 Марта

Традиционно весной женщины получают от своих вторых половинок, родственников и коллег букеты цветов. И речь идет не только о 8 Марта, когда празднуют Международный женский день.

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Ведь цветы являются универсальным подарком, который точно порадует любую девушку. Лишь единицы не любят живые цветы. Еще часть женщин имеет аллергию на пыльцу цветов, поэтому этот факт также стоит учесть.

OBOZREVATEL собрал памятку для мужчин, какие цветы не стоит дарить молодым девушкам и женщинам. Есть как практические причины отказаться от таких букетов, так и приметы, сулящие не самый приятный сценарий развития отношений.

Две лилии или четыре гвоздики

Ни в коем случае нельзя дарить парное количество цветов, ведь такие букеты подойдут только для кладбища или похоронной процессии.

Избегайте цветов, которые традиционно несут на могилу. В их число входят гвоздики и немного реже лилии.

Искусственные цветы или сухоцветы

С искусственными букетами та же история, что и с парными цветами. Такие композиции чаще несут на кладбище. Их нельзя дарить и держать дома.

Не советуют дарить также сухоцветы, ведь они напитаны мертвой энергией. Кроме того, такой букет не пахнет, что понравится далеко не каждой.

Букеты с сильным запахом

Однако слишком увлекаться ароматами также не следует. Резкий запах цветов может вызвать головную боль у вашей второй половинки.

К таким цветам относят жасмин, сирень, некоторые виды роз.

Исконно мужские цветы

Да-да, такие тоже существуют. Определенные виды букетов по этикету принято дарить только лицам мужского пола.

Традиционно мужскими считаются гладиолусы, антуриумы, дельфиниумы, георгины, калы. Есть также мнение, что мужским цветком является и орхидея. Однако если это орхидея, к примеру, розового цвета, правило можно не использовать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку красивых поздравлений с 8 марта для любимой женщины.

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