С 8 Марта! Как оригинально поздравить любимую с женским днем. Картинки и смс
Независимо от того, останется ли 8 марта в Украине государственным праздником, этот день – еще одна возможность напомнить любимой о своих чувствах. Женщины точно обрадуются приятному сюрпризу и теплым поздравлениям.
8 марта ассоциируется у нас не только с исторической целью учреждения этого праздника – борьбой за права женщин. Это день, наполненный цветами, улыбками, искренностью и любовью. OBOZREVATEL подобрал лучшие оригинальные поздравления, чтобы порадовать любимую.
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Поздравляю с праздником, любимая! Ты подарила мне невероятное счастье в жизни. Я обещаю всегда быть рядом, защищать тебя и во всем поддерживать. В светлый весенний день желаю тебе крепкого здоровья, воодушевления, радости, побольше ярких моментов. Дари улыбки, получай удовольствие, а я всегда буду стараться сделать тебя счастливой.
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С 8 марта, любимая! Ты – мое солнце, озаряющее жизненный путь. Ты даришь мне любовь, поддержку, заботу и чувство надежного тыла. Всегда будь солнечной и радостной. Пусть в твоей жизни не будет слез, тревог и недоразумений.
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Любовь моя, поздравляю с праздником! Оставайся такой же нежной, ласковой, доброй и искренней. Громко смейся, танцуй, пой и радуйся жизни. Ты наполняешь мою жизнь смыслом, ради тебя я иду вперед, ради нашего общего счастья всегда стремлюсь к большему. Я сделаю все, чтобы ты, любимая, была счастлива и не чувствовала страха или неуверенности в завтрашнем дне. Все мои цели и мечты, все мои мысли, новые начинания и достижения только для тебя и ради тебя.
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З весни початком! З днем жіночим!
Нехай горять від щастя очі,
Душа від радості співає,
Мов сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
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Любимая, с 8 Марта тебя! Ты даже не представляешь, сколько света, солнца и тепла принесла в мою жизнь. Желаю отличного настроения, только приятных новостей и хорошего самочувствия. Обещаю быть рядом, поддерживать и любить тебя каждый день только сильнее.
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С праздником весны, любовь моя! Желаю каждый день и во всем находить повод для счастья. Живи по полной, наслаждайся маленькими радостями, радуйся, веселись и преуспевай. Помни – я всегда рядом, как бы далеко ни был. И после победы мы будем навсегда вместе.
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З Восьмим березня вітаю,
Море квітів посилаю,
Щоб від щастя ти цвіла,
Щоб раділа, як могла!
Буде хай в очах тепло,
А в житті – завжди добро.
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Любимая, в праздник 8 Марта желаю, чтобы тревоги и невзгоды стороной обходили наш дом. Пусть в твоем сердце всегда будет покой, мир, гармония. Пусть твои глаза сияют от радости, а счастливая улыбка озаряет твое прекрасное лицо. Хорошего тебе настроения, вдохновения, уверенности и веры!
***
Вітаю із чудовим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного й краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Ніколи не втрачай надії
І з перемогою чекай!
***
Хай березневе тепле сонце
Загляне у твоє віконце,
Промінчик щоб подарувати,
І поцілунок передати.
Ти чарівна і жіночна.
Хай блищать від щастя очі
Й буде радості багато.
З Восьмим березня! Зі святом!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будет ли в Украине 8 марта 2023 года выходным.
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