Как пошутить с друзьями 1 апреля: отборные приколы и смс

Как бы там ни было, а каждый год 1 апреля наступает День смеха и мы стремимся пошутить друг над другом. В идеале шутки должны быть добрыми и при этом смешными.

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OBOZREVATEL публикует подборку приколов, которые можно отправить своим близким, чтобы поднять настроение. Или разыграть, если вы увидитесь в этот день.

SMS на День смеха

Даже тем, кто далеко от вас, 1 апреля можно прислать смешное сообщение, которое заставит человека улыбнуться. Вот несколько вариантов.

Вот ты и растеряша – оставил/оставила у меня свой телефон. Скорее беги забери назад.

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Спасибо за то, что читаете это сообщение. С вашего счета списано 50 гривен.

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Ничего не трогай! Это вирус! Телефон отключится через 10,9,8,7,6,5,4,3,2… с 1 апреля!

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Количество съеденных тобой конфет превысило 50 кг в месяц. Отправь смс на номер 03 и выиграй бесплатное посещение стоматолога.

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У меня три чувака просили твой номер телефона и адрес. Они были очень упрямы, и я им все сказала. Жди с минуты в минуту. Их имена Счастье, Любовь и Радость.

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Проводится Всеукраинская акция по борьбе с лохотронами. Отправьте SMS на номер 0000 со словом "Не лох". Чем больше вы отправите таких SMS – тем больше вы "Не лох". Стоимость 1 SMS – 3 гривны.

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Хелп! Они повсюду… Они роются в твоих карманах, оставляют тебе послания на спине, подбрасывают кнопки на стул, подговаривают твоего кота… Будь осторожен. Вокруг одни только шутники! С 1 апреля!

Розыгрыши на 1 апреля

Заполните шкаф, в который точно заглянет ваш друг или родственник, воздушными шариками с гелием. Как только он откроет дверцу, оттуда вылетит целое облако хорошего настроения.

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Найдите в интернете изображение "синего экрана смерти", извещающее о серьезных проблемах с компьютером, и поставьте его вместо заставки рабочего стола, предварительно спрятав все ярлыки. И наблюдайте за реакцией того, кто первым включит машину 1 апреля.

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С вечера переведите будильник на час раньше. И не забудьте перевести все часы в доме. К счастью, в этом году 1 апреля это выходной и следствием розыгрыша станет только хорошее настроение, а не сбитый график.

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Налейте в бутылки вместо газировки, например, соевый соус и предложите родным или друзьям. Важно заранее убедиться, нет ли у человека аллергии на сою.

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Насыпьте в бачок унитаза яркий пищевой краситель. Шок, но приятный, тому, кто первым там окажется утром, гарантирован. Впрочем, если краситель будет красным, то человек может и испугаться, поэтому рассчитывайте свои силы.

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Покройте брусок мыла прозрачным лаком для ногтей. К утру лак засохнет и очень удивит того, кто захочет умыться.

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В корзину с фруктами положите пластиковые или изготовленные из папье-маше яблоки, бананы и апельсины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будет ли в 2023 году дополнительный выходной на Пасху.

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