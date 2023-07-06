Ивана Купала: как гадать на будущее в мистический день

Ивана Купала – это старинный украинский праздник, который празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Наши предки верили, что совершая обряды и гадания в этот период, можно узнать свою судьбу и призвать счастье.

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В этот праздник молодежь не только плела венки, прыгала через костер или искала цветок папоротника, но и проводила много других гаданий. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

В купальскую ночь молодые девушки срывали лист подорожника и клали его под подушку, чтобы увидеть своего будущего мужа. Перед сном нужно обязательно сказать: "попутчик-трипутчик, ты живешь у дороги, видишь как старика, так и малого, покажи мне моего суженого". Они верили, что растение запоминает всех встречных и покажет им во сне их судьбу.

Девушки собирали 12 разных трав или цветов и клали под подушку, а утром пересчитывали их количество. Если все растения остались на месте, то будет скорая свадьба, а если какие-то цветы потерялись или упали на пол, то еще год любимый не позовет замуж или девушка не найдет свою любовь.

С помощью листа клена можно узнать сбудется ли заветная мечта. Для этого нужно, не смотря на дерево, загадать желание и с закрытыми глазами сорвать любой лист. Если количество острых уголков на клиновом листе парное, то желание обязательно исполнится.

Также в эту мистическую ночь наши предки делали заговоры на деньги. Миску или чашку наполняли родниковой водой или росой и бросали в нее несколько монет большого номинала. Утром их вынимали и прятали в надежном месте, чтобы в доме всегда водились деньги.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в купальскую ночь.

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