Ивана Купала: что нельзя делать в мистическую купальскую ночь

Уже в ночь с 6 на 7 июля украинцы будут отмечать один из самых древних праздников народного календаря – Ивана Купала. Он сочетает в себе черты языческого празднования летнего солнцестояния и одновременно посвящено рождению великого христианского святого Иоанна Крестителя. Однако религия так и не смогла преодолеть первоначальный мистический смысл торжества.

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OBOZREVATEL рассказывает о смысле праздника и его основных традициях. А также о строгих запретах, которые с ним связаны.

Что празднуют на Купала

Поскольку в это время солнце находится на пике своей силы, купальский день посвящали празднованию жизни и сил природы, способности к самовосстановлению и процветанию. А также чествовали любовь и брак. Незамужние девушки гадали на замужество, а возлюбленные парни помогали им в этом.

Отдают на Купала должное стихиям огня и воды, которые могут быть животворящими, а могут быть разрушительными. Их чествуют через праздничные игры и большой костер, который по возможности разжигают на берегу водоема. Прийти у костку должны все жители села. Считалось, что он давал очищение от грехов и болезней. Также в этот день собирали лекарственные травы и считали их особенно эффективными.

Чего категорически нельзя делать в купальскую ночь

Главным запретом в ночь на Купала является запрет ложиться спать. Считается, что в это время на гуляния собираются не только люди, но и нечисть. Поэтому того, кто не пойдет к праздничному костру и уснет, могут забрать духи.

А еще на протяжении всех празднований не рекомендуется купаться в открытых водоемах. Там могут проводить время русалки – недружественные духи, которые не прочь завладеть чьей-то душой. Особенно опасно это могло быть для молодых ребят. Считалось, что русалки выходят из рек и озер в виде красивых девушек, заговаривают первыми и пробуют соблазнить. Того, кто поддастся, могли даже лишить жизни и унести с собой.

Поскольку это достаточно большой религиозный праздник, то и тяжелая бытовая работа в этот день не приветствовалась. Всем людям, особенно молодым, годилось готовиться к ночным гуляниям – наряжаться и прихорашиваться. Девушки также плели венки, которые вечером пускали по воде.

Среди других запретов дня можно встретить:

давать и брать деньги взаймы, чтобы не передать другому человеку свою судьбу и свое счастье;

подбирать найденные деньги – они могут переносить с собой плохую энергетику предыдущего владельца;

стричь волосы – вместе с ними в этот день можно отрезать свое счастье.

Традиции Купала

Купальский костер должен быть очень высоким – приближаться своим пламенем к солнцу. Через него мог попытаться перепрыгнуть каждый желающий. Этот прыжок по поверью дарит очищение. Если же через огонь прыгала, держась за руки, влюбленная пара, то главное было не разъединить их. Тогда это предвещало долгую и счастливую любовь без разлук.

В ночь на Купала самые отчаянные ходили в лес искать цветок папоротника. Считалось, что он цветет раз в год именно в эту мистическую ночь. А сорвавшему цветок подарит магические способности. Такой человек будет видеть будущее, находить сокровища, слышать голоса животных и т.д.

Девушки на праздник пускали по воде венки со свечами и гадали так на любовь. Если венок плывет ровно и свеча продолжает гореть, это предвещает брак, если стоит на месте или прибился к берегу – в этом году еще придется ходить в девках, а если утонул – это дурная примета, предвещающая одиночество. Ребята стояли ниже по течению и пытались выловить венки. Та девушка, чей венок удастся достать из воды, должна была стать суженой молодого человека, поэтому влюбленные пары договаривались, как именно будет выглядеть их общий венок.

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