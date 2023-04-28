Идеальный день для работ в огороде: какой народный праздник отмечают 29 апреля

29 апреля православные верующие чтят память мучениц Ирины, Агапии и Хионии. Издавна говорили, что это идеальный день для огородных работ, а на ужин следует подавать блюда из капусты.

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День мучениц Ирины, Агапии и Хионии

Сестры Ирина, Агапия и Хион жили в 3-4 вв. н.э на территории современной Италии недалеко от города Аквилеи. Они рано остались сиротами. У молодых сестер было много поклонников, но они отказывались от замужества, ведь вели праведную и благочестивую жизнь, посвященную служению.

Однажды весть о трех неприступных красавицах дошла до императора. Он приказал повезти их в Македонию, чтобы там девушки выбрали себе будущих мужчин.

Ирина, Агапия и Хиония не отказались от своих убеждений и твердо заявили, что не будут выходить замуж. По легенде, один местный правитель решил взять девушек силой, но сразу же высшие силы лишили его разума. После этого сестер приказали казнить. Двоих старших сожгли в огне, а младшую помиловали, но отправили ее в публичный дом. Она пыталась скрыться, но охранник выпустил в нее стрелу.

Народные традиции

Наши предки называли мученицу Ириной-рассадницей, ведь, по поверьям, это идеальный день для посадки рассады на грядки. Овощи уродят большими и вкусными. Говорили, что все культуры, цветы и деревья, посаженные в Иринин день, дадут щедрый урожай.

Существовали даже традиции, связанные с посадкой. Для крепкого здоровья всей семьи во дворе высаживали куст калины. Для согласия и благополучия – молодую яблоню. А если хотели, чтобы в семье всегда водились деньги – в день Ирины сажали кусты черной смородины.

Вечером хозяйки подавали на стол блюда с капустой. По поверью, если накормить ребенка капустным блюдом в этот день – малыш вырастет здоровым и долго не будет болеть. Листья капусты наделяли целебными свойствами и прикладывали их к ранам и ожогам.

Также 20 апреля ходили собирать лекарственные растения. Уже появлялись ромашки, барвинок, мать-и-мачеха, зверобой и медуница.

Народные запреты

Суеверные люди говорят, что 29 апреля нельзя ничего выносить из дома и давать что-то взаймы – иначе в семью придут финансовые затруднения.

Погодные приметы

По погоде в этот день наши предки определяли, каким будет лето. Пришло тепло и прилетели майские жуки – к засушливой погоде. Вдруг загремел гром – будет хороший урожай зерновых.

Если зацвела ольха, то пора начинать сеять кукурузу и гречку. Также в этот день высаживали огурцы и капусту.

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