'Христос Воскрес': сколько дней после Пасхи можно так здороваться

Пасха – это один из самых важных праздников в христианстве. В этот день верующие отмечают победу Иисуса Христа над смертью и здороваются друг с другом фразой "Христос Воскрес!".

Однако у большого количества людей возникает вопрос, как долго можно использовать это словосочетание. Ответ на него ищите в материале OBOZ.UA.

Пасха – это главное событие церковного рока, которое верующие празднуют в течение 40 дней, вплоть до Вознесения Господня, что является своеобразным основанием и венцом христианства. Поэтому приветствоваться фразами "Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!" можно и даже нужно в течение всего этого периода.

Впервые эти слова произносят в начале пасхального раннего воскресенья. Затем священники приветствуются этими фразами друг с другом, а затем с верующими.

Поздравление "Христос воскрес!" и ответ "Воистину воскрес!" также сопровождается христосованием, то есть обычаем братского целования и дарованием пасхальных яиц.

Следует отметить, что кроме традиционного пасхального приветствия существуют и другие христианские поздравления. Их немало, но даже верующие не всегда знают, как на них отвечать, поэтому Православная Церковь Украины поделилась сообщением на этот счет.

Как отвечать на популярные христианские поздравления

В обычные дни, когда нет религиозных праздников, православные христиане традиционно приветствуют друг друга фразой "Слава Иисусу Христу!". На нее следует отвечать: "Слава навеки Богу!".

В то же время на фразу "Слава Богу!" нужно отвечать: "Навеки слава Богу", а на "Христос среди нас!" – "И есть, и будет!".

Во время Рождества Христова и до Сретения люди приветствуются, говоря: "Христос родился! или Христос Рождается!". На это отвечайте "Славим Его!".

В праздник Крещения Господа можно услышать "Христос крестился!". Отвечать нужно: "В реке Иордане!".

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