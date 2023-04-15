Христос Воскрес! Лучшие поздравления с Пасхой в картинках

Величайший праздник христиан, святая Пасха уже на пороге. И самое время выбрать для ближайших красивые и искренние поздравления.

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OBOZREVATEL публикует подборку текстовых поздравлений в стихах и прозе. А также красивые открытки к празднику.

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! В этот светлый праздник хочу пожелать мира, здоровья, счастья, любви и душевного покоя. Пусть в доме всегда будет тепло и уютно. Пусть господствуют в нем взаимопонимание, любовь и согласие.

***

Пусть крашеные яйца добавят ярких красок в твою жизнь. Пусть праздничные зайцы принесут достаток в твой дом. Поздравляю с Пасхой и всей душой желаю счастья, а также крепкого здоровья, благодати и любви.

***

Веселый добрый кролик шлет лучики добра. Поздравляю с Пасхой. Желаю мира и гармонии. Желаю блага и счастья. Желаю отрады и любви. Желаю светлых надежд и изобилия.

От всей души поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот день принесет надежду на новую жизнь, любовь и согласие. Пусть этот праздник станет началом новых свершений, новых достижений и возможностей. Да благословит вас Господь мудростью, терпением и верой, а все ваши стремления и мечты сбываются.

***

Христос воскрес! Поздравляю со светлым и добрым праздником Пасхой. Пусть Господь благословляет тебя и твою семью, защищает от бед и всегда наставляет на праведный путь. Пусть он защищает на поле боя украинских воинов и принесет мир и покой в Украину.

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи. Это праздник победы добра и света над злом! Верю, что и Украина тоже победит в войне и заживет даже лучше, чем до войны. Пусть Господь оберегает всех нас, а украинским защитникам и защитницам дарит мужество и свою благодать.

***

Примите поздравления в чудесный праздник Пасхи! Пусть в этот весенний день все верующие ощутят в своих сердцах и душах прикосновение Иисуса. Пусть вас Ангел Хранитель оберегает на жизненном пути. Дарите друг другу добро и внимание. Да хранит вас Господь!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать на Пасху.

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