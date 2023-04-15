Христос Воскрес! Лучшие поздравления с Пасхой в картинках
Величайший праздник христиан, святая Пасха уже на пороге. И самое время выбрать для ближайших красивые и искренние поздравления.
OBOZREVATEL публикует подборку текстовых поздравлений в стихах и прозе. А также красивые открытки к празднику.
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес! В этот светлый праздник хочу пожелать мира, здоровья, счастья, любви и душевного покоя. Пусть в доме всегда будет тепло и уютно. Пусть господствуют в нем взаимопонимание, любовь и согласие.
***
Пусть крашеные яйца добавят ярких красок в твою жизнь. Пусть праздничные зайцы принесут достаток в твой дом. Поздравляю с Пасхой и всей душой желаю счастья, а также крепкого здоровья, благодати и любви.
***
Веселый добрый кролик шлет лучики добра. Поздравляю с Пасхой. Желаю мира и гармонии. Желаю блага и счастья. Желаю отрады и любви. Желаю светлых надежд и изобилия.
От всей души поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот день принесет надежду на новую жизнь, любовь и согласие. Пусть этот праздник станет началом новых свершений, новых достижений и возможностей. Да благословит вас Господь мудростью, терпением и верой, а все ваши стремления и мечты сбываются.
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Христос воскрес! Поздравляю со светлым и добрым праздником Пасхой. Пусть Господь благословляет тебя и твою семью, защищает от бед и всегда наставляет на праведный путь. Пусть он защищает на поле боя украинских воинов и принесет мир и покой в Украину.
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи. Это праздник победы добра и света над злом! Верю, что и Украина тоже победит в войне и заживет даже лучше, чем до войны. Пусть Господь оберегает всех нас, а украинским защитникам и защитницам дарит мужество и свою благодать.
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Примите поздравления в чудесный праздник Пасхи! Пусть в этот весенний день все верующие ощутят в своих сердцах и душах прикосновение Иисуса. Пусть вас Ангел Хранитель оберегает на жизненном пути. Дарите друг другу добро и внимание. Да хранит вас Господь!
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