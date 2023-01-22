Григория Летоуказателя: чем особенный праздник 23 января и что нельзя делать в этот день

23 января в православном календаре – день Григория Летоуказателя. В мире отмечают международный день почерка, в США – день пирога с ревенем, а в Тайване – день свободы.

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23 января день ангела празднуют Григорий, Марко, Павел, Макар, Анатолий. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День святителя Григория

Святитель Григорий, епископ Нисский, был братом Василия Великого. Григория знали как активного поборника православия. Он подвергся гонениям со стороны ариан, которые в 376 году по ложным обвинениям сослали его в Анкиры.

Григорий участвовал в Антиохийском Соборе против еретиков и был одним из главных деятелей Второго Вселенского собора в Константинополе.

Дожив до глубочайшей старости, Григорий мирно почил. Вместе с современниками Василием Великим и Григорием Богословом он оказал значительное влияние на церковную жизнь своего времени. Обладая глубокими философскими знаниями, Григорий понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинное содержание Божественного откровения.

23 января в истории

В этот день 128 лет назад (в 1895) капитан и пассажир промышленного судна "Антарктик" впервые сошли на берег Антарктиды. Они собрали образцы минералов и наблюдали Полярное сияние.

В 1849 году Элизабет Блэкуэлл стала первой американкой, которой вручили диплом врача.

В этот же день в 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" достигли глубочайшей точки Мирового океана – Марианской впадины. Тогда удалось измерить ее глубину – 11 521 метр. Пикарь и Уолш пробыли во впадине около 20 минут и съели там по шоколадке.

23 января 1964 года в университете штата Миссисипи врачи провели операцию по трансплантации сердца шимпензе мужчине.

В этот день произошло величайшее в истории человечества землетрясение. 23 января 1556 года он унес жизни 830 тысяч человек в Китае.

Приметы и верования

Считалось, что в день Григория Летоуказателя нельзя выносить мусор – иначе потеряешь удачу и счастье.

Если 23 января ясная погода и лежит снег – лето будет жарким. Снег на полях символизировал обильный урожай пшеницы летом.

Но если деревья покрыты инеем – летние месяцы будут дождливыми и холодными.

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