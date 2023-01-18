Гадания на Крещение: самые точные способы узнать будущее

На Крещение заканчиваются рождественские святки. А это значит, что у желающих погадать на свое будущее есть последний в сезоне шанс сделать это. Традиционно ночь с 18 на 19 января считалась одним из трех лучших моментов для гадания. В это время, по народным верованиям, более древними, чем христианство, открывались ворота между мирами и можно было выведать сокровенные знания.

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OBOZREVATEL собрал разные варианты гаданий. Из них можно узнать как свою судьбу на будущий год, так и пророчество на любовь и брак.

Семь предсказаний

Чтобы узнать, каким будет наступающий год, принято было вслепую выбирать из семи символов-предвестников. Для этого брали семь одинаковых емкостей – мисочек, стаканов и т.д. – и клали в каждую какой-то предмет, который имел свое мистическое толкование:

соль – слезы;

сахар – счастье;

монета – богатство;

кольцо – замужество;

хлеб – изобилие;

зерно – тяжелый труд;

спичка – ребенок.

Далее емкости перемешивали, накрывали платком и вслепую выбирали из-под него один. Что попадется, таким и будет время для следующих праздников.

Лодка судьбы

В неглубокую миску запускали плавать половинку скорлупы грецкого ореха с церковной свечой, а вокруг миски раскладывали сложенные бумажки с мужскими именами. Когда все было готово к гаданию, нужно было ложкой трижды провести по воде вокруг кораблика против часовой стрелки и зажечь свечу. К какому листку пристанет кораблик, так и будут звать будущего мужа.

Гадание на воске

Для этого простого гадания потребуется только восковая свеча, миска с холодной водой и немного фантазии. Девушка, которая гадала, зажигала свечу и капала растопленным воском в воду, пока из капель не образуется некая фигура. Ее размещали между пламенем свечи и стеной так, чтобы на стену упала тень от этой фигуры, и по форме тени судили о будущем:

виноград – счастье и изобилие;

гриб – крепкое здоровье на долгие годы;

яйцо – скорое пополнение в семье;

веер – сложности в работе;

лист дерева – недоброжелатели в близком окружении;

колокольчик – новость, причем ровный и симметричный колокольчик обещал новость хорошую, а кривой и погнутый предсказывал дурные вести;

яблоко – этот знак так же расценивали по кривизне, чем ровнее была фигура, тем лучшую судьбу она предвещала;

штаны – в скором времени придется делать сложный и важный выбор;

если же капли воска не желали образовывать какую-либо фигуру, это предвещало богатство в новом году.

Гадание на собачий лай

В крещенскую ночь нужно выйти на улицу и прислушаться к тому, как лают собаки. Если лай звонкий, высокий и частый – это предвещает молодого жениха. Низкие, хриплые и отрывистые звуки обещают, что к девушке посватается мужчина постарше.

12 желаний

Перед тем, как ложиться спать, необходимо на одинаковых клочках бумаги записать 12 желаний на новый год. Дальше они кладутся под подушку и ждут там утра. Сразу после пробуждения нужно было достать три бумажки. Написанные на них желания должны сбыться в течение года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал также о рождественских гаданиях, которые можно повторить и на Крещение.

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