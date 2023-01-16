Гордеев день: что это за праздник и что лучше не делать 16 января

В церковной традиции 16 января является днем памяти святого мученика Гордея, который жил в конце III века. Он провел много времени в пустыне, так как готовился к исповеданию имени Христова.

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Однако не смог смирится с гонениями христиан и вернулся в город Кесарию, где жил до этого. Об особенностях памятного дня читайте в материале OBOZREVATEL.

По легенде, когда Гордей вернулся и стал проповедовать христианство, он уничтожил идола. После этого был схвачен и казнен язычниками.

В народе существовал ряд интересных поверий касательно 16 января. Так, наши предки верили, что в этот день ведьмы могут задоить коров насмерть, поэтому для защиты читали специальные заговоры. Также убирали в месте, где находился скот.

Чтобы стать счастливым, было принято готовить сырные блюда. В этот день можно было смело избавляться от сглаза, однако необходимо было следить, чтобы нечистая сила не поселилась в животных.

Что нельзя было делать:

– гордиться и хвастаться чем-либо, потому что можно было остаться вообще без ничего. В народе говорили – Гордей отнимет;

– убираться, подметать, чтобы не вымести из дома счастье;

– ругать родных;

– пить много алкоголя или усердствовать с едой;

– брать и давать деньги в долг.

16 января также следили за погодой, чтобы предсказать, будут ли продолжатся морозы. На этот мог указать круг вокруг луны. А большие белые облака были предвестниками метели. Снег обещали также в том случае, если в этот день рано светало.

Именины в этот день празднуют Гордей и Ирина.

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