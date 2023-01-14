Почему нельзя праздновать 40 лет: народные приметы и мнение астрологов

Сорокалетие издавна считали мистическим возрастом. Каждое десятилетие человек поступает на новый жизненный этап. И если 30 лет – это прощание с юностью и беззаботностью, то 40 лет – период итогов и пересмотра пройденного пути.

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Говорят, что сороковой день рождения лучше не праздновать. Что стоит за этим поверьем и в чем загадочность числа 40, разбирался OBOZREVATEL.

Запрещает ли церковь праздновать 40 лет

Почему-то большинство считает, что запрет связан с церковью. Но это не так. У христианства нет никаких ограничений относительно празднования 40-летнего юбилея. Даже 33 года, возраст Христа, церковь не запрещает отмечать.

Негативное значение цифры 40 связывают со знаковыми событиями, описанными в Библии: 40 дней продолжался Всемирный потоп, столько же дней Моисей водил народ по пустыне, Иисус Христос вознесся на небеса через 40 дней после воскресения. Считается, что 40 дней души умерших бродят на земле, прежде чем отойти в потусторонний мир.

Мнение астрологов, психологов и эзотериков

Астрологи утверждают, что сороковой день рождения наступает под влиянием Плутона и Урана. Поэтому в этот период возможны жизненные трудности и радикальные изменения, включая финансовые проблемы, проблемы со здоровьем и конфликты в личной жизни. Уран, по словам астрологов, сопровождает человека до 43 лет.

А вот у эзотериков другое мнение. В нумерологии четверка означает расцвет, новые начинания, силу, энергию, творчество. Однако 40-летие не советуют праздновать и мистики, по крайней мере, не следует устраивать громких вечеринок и праздников, ведь в системе таро числу 40 соответствует аркан смерти. Смерть не следует воспринимать буквально, обычно это символ больших перемен.

Объективных оснований не праздновать 40-летний юбилей нет, говорят психологи. Напряжение, депрессия, негативные мнения связаны с обычным кризисом десятилетия. Это время подвести итоги, вступить на новый этап, но ошибки прошлого не позволяют совершить переход безболезненно.

Физиологические изменения добавляют причин для волнений. Организм стареет, молодость проходит. Мужчины и женщины сталкиваются с кризисом среднего возраста.

Праздновать 40-летие или нет – каждый должен решать лично. Но ничего плохого не произойдет, если провести этот день в хорошем настроении, в кругу родных, близких и друзей.

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