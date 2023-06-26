Елисея Гречкосея: суть праздника 27 июня и что нельзя делать в этот день

Православная церковь в день 27 июня чтит память пророка Елисея Чудотворца. В народе этот святой получил прозвище Гречкосей.

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OBOZREVATEL рассказывает историю святого и почему в народе его стали называть именно так. А также напоминает, какие запреты и приметы связаны с этим днем.

Кто такой Елисей Чудотворец

Святого пророка Елисея называют учеником пророка Илии. Он родился в семье земледельца, но решил свою жизнь посвятить христианской проповеди. Помазание он получил лично от пророка Илии, которому бог указал, кто должен стать его учеником.

Вся жизнь Елисея сопровождалась чудесами. Еще во время его рождения идол язычников – золотой телец закричал, как живой, и так громко, что его крик был слышен даже в Иерусалиме. В школе пророков он сделал безопасным отравленный обед, бедной вдове превратил один кувшин оливок во множество, чтобы она могла заработать продажей плодов на погашение своего долга, исцелял болезни и даже однажды воскресил умершего мальчика.

Елисей прожил долгую жизнь. По преданию он умер в возрасте более 100 лет.

Праздник Елисея Гречкосея

На период, когда церковь чтит память пророка, приходилось время, когда крестьяне продолжали сеять гречку. Елисей получил в народе прозвище Гречкосей.

Считалось, если теплая и сухая погода на его праздник, то гречка уродит очень хорошо. А вот дождь предвещал длительный период ненастья.

Также люди стремились в этот день освящать новую одежду. Считалось, что в таком случае она принесет владельцу удачу и всякую другую пользу.

Запреты 27 июня

Хотя этот день и не является большим церковным праздником, по народным поверьям, все же налагается запрет на некоторые вещи. Так что на Елисея нельзя:

переедать;

употреблять алкогольные напитки;

злоупотреблять лекарствами;

одалживать деньги.

Народные приметы 27 июня

Погода в этот день предвещала следующее:

дождь весь день – ненастье продлится целых 7 недель;

много мошек и комаров – к большому урожаю грибов и ягод;

петух поет в необычное время и при этом делает это громко – быть беде;

ржут кони – к урожаю овса.

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