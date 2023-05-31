День защиты детей: дата и как возник праздник

Каждый год 1 июня многие страны, а вместе с ним и Украина, отмечают Международный день защиты детей. Он проходит под эгидой Организации объединенных наций и символизирует одну из ее приоритетных целей – защиту прав, жизни и здоровья детей.

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OBOZREVATEL рассказывает о том, как возник этот праздник. Как его отмечают в Украине и других странах мира.

История Дня защиты детей

Учредил праздник Совет Международной демократической федерации женщин, на конгрессе, который состоялся в ноябре 1949 года в Париже. Уже в июне 1950 г. дату отметили в 51 стране мира. Первоначально целью праздника было привлечь внимание к защите детей, оставшихся без родителей после Второй мировой войны.

ООН быстро поддержала инициативу женщин-активисток, ведь права детей есть среди главных приоритетов организации. В декабре 1954 г. она поддержала инициативу Индии и Уругвая ввести соответствующий праздник, а 20 ноября 1959 г. ООН приняла Декларацию прав ребенка.

С этого момента большое количество европейских стран, а также часть стран Азии и Африки стали отмечать День защиты детей именно 20 ноября. Тем более что в эту же дату в 1989 году Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. А вот 1 июня эту дату отмечают страны, когда-то входившие в Советский Союз и многие страны в других уголках мира. Существуют также другие даты, когда в разных государствах чествуют права детей специальным днем.

Как День защиты детей празднуют в Украине

Официальным праздником 1 июня сделал в 1998 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма. С инициативой его внедрения тогда выступили общественные организации и политические учреждения.

Что же касается Конвенции о правах ребенка, то Украина ратифицировала ее еще 27 сентября 1991 года. С этого момента документ является частью законодательства нашего государства. Он определяет права детей на образование, пользование достижениями культуры, правом на отдых и досуг и предоставление других услуг детям государствами-членами Организации Объединенных Наций.

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