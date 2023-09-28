День защитников и защитниц 2023: как поздравить с праздником настоящих героев Украины

В Украине с переходом Православной церкви на новый календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день стал особо ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

С Днем защитников и защитниц поздравляют всех, кто посвящает жизнь защите страны. OBOZREVATEL собрал самые искренние и лучшие поздравления в смс, открытках и картинках.

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Вас поздравляю, защитник Украины!

Желаю счастья нескончаемого

И неба мирного над головой,

А в сердце пускай живут добро, покой и любовь!

Видео дня

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Желаю в День защитников

Отваги, сил, везения,

И будут пусть открытыми

Все двери к достижениям!

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С Днем защитников и защитниц Украины! Мирного неба, добра, крепкого здоровья и надежных людей рядом!

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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть по пути к нашей победе спутниками будут сила, высокий профессионализм, мужество, выдержка и уверенность! Будь здоров и счастлив!

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С Днем защитников и защитниц Украины! Только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Мирного неба, счастливой жизни, взаимной любви и повышения по службе!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что означает церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и какие традиции и запреты есть в этот день.

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