День украинской государственности: как появился праздник, его история и особое значение

28 июля 2023 отмечается важный праздник – День украинской государственности. В условиях полномасштабной войны этот день имеет особое значение – на протяжении веков мы боролись за существование своей государственности и боремся до сих пор.

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С переходом на новоюлианский календарь День крещения Киевской Руси и День Государственности будут отмечать на 13 дней раньше предыдущей даты, то есть не 28, а 15 июля. Об истории и традициях праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда начали праздновать День украинской государственности

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину независимости, президент Владимир Зеленский предложил ввести Дня украинской государственности и подписал соответствующий указ. День украинской государственности впервые отмечали 28 июля 2022 года.

День государственности обычно связывали с Днем крещения Киевской Руси. Праздник был введен в 2008 году указом президента. Выбрали символическую дату – 28 июля, когда православные верующие чествуют святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

Владимир Великий сначала исповедовал язычество, но был дальновидным политиком, поэтому, чтобы укрепить государство, принял христианство. Князь стремился наладить связи с Византией и европейскими странами. Крещение Киевской Руси произошло в 988 году.

Перенос даты праздника

В Украине официально перенесли даты трех праздников: Рождества, Дня защитников и защитниц и Дня государственности. Соответствующий законопроект 14 июля 2023 одобрил парламент. Начиная с 2024 года, праздник будут отмечать не 28, а 15 июля, ведь дата чествования Владимира Великого с переходом на новоюлианский календарь сместится на 13 дней.

В мирное время в этот день будет официальный выходной.

День государственности направлен на сохранение истории. Россия, страна-агрессор, многие века пыталась присвоить украинское историческое наследие, а с началом войны пропаганда начала активно продвигать новые манипуляционные тезисы. День государственности – это еще один способ бороться с пропагандой оккупантов.

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