День танковых войск: искренние поздравления для украинских Героев
С этого года Украина переходит на празднование Дня танкиста каждый год в одну и ту же дату. Президентским указом чествовать мужество и героизм представителей этого рода войск будем 14 сентября. Таким образом, Украина отказалась от советской традиции празднования во второе воскресенье сентября.
Если у вас есть родные или знакомые, которые служат в танковых войсках, поздравьте их стихом, сообщением или открыткой. А OBOZREVATEL вам в этом поможет.
Поздравления в стихах
Танкістові привітання бойові
Зачитаємо в день не рядовий!
Бажаємо перемог на всіх фронтах:
На службі, вдома і в мріях!
Влучних попадань в ціль:
Не дивлячись на дощ, заметіль.
Хай буде дружба так міцна,
Як танка потужна броня!
Бравим чоловікам — хвала і шана,
Нехай удачі більше доля пошле вам!
***
З Днем танкістів Вас вітаю!
Зичу миру та здоров’я,
Хай завжди допомагають
Бог-отець і добра доля:
З вірними людьми служити,
В щасті і при грошах жити!
***
Танкістам сьогодні всім вітання!
Нехай кінь залізний вас не підведе!
Відкинувши геть тривоги та сумніви,
Нехай він вперед по життю вас несе!
Нехай у вашому житті сонце яскраво світить,
Нехай Удача супроводжує вас завжди!
А невдача нехай вас не помітить.
Здоров’я вам на довгі роки!
***
Ваші танки — нам захист,
Від того, хто хоче зла,
Ви сталевою бронею закриті,
Хай не зачепить вас біда!
Нехай війна, як безглуздий сон,
Прошумить і відійде,
Не дістане ворог лютий
Вас ніде.
***
З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!
***
В День танкіста шлю вітання -
Найщиріші побажання!
Зичу щастя і добра,
Щоб любов завжди була!
Настрій був, щоб завжди гарний,
А життя твоє - безхмарне,
Щоб з веселощів щодень
Починався кожен день!
***
Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.
***
З Днем танкіста! Хай в усьому
Вам щастить, в роботі й дома
Буде радісно і щиро...
Успіхів, добра і миру!
Поздравления в прозе
Друг, с днем танкиста! Пусть жизнь будет защищена от врага, неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка. Желаю никогда не встречать на своем пути трудности и неприятности, чтобы все решения были верными, а избранный путь всегда вел к счастью.
***
С Днем танкиста! Желаю всегда расчищать путь к победе, желаю везде прорываться, желаю никогда в себе не сомневаться, желаю за свое гордо и смело биться. И пусть "глухо, как в танке" будет не о твоей жизни, пусть каждый день готовит для тебя свою удачу и бравую битву, в которой ты, конечно, победишь.
***
Наши славные украинские танкисты, поздравляем вас с Днем танкиста! Желаем вам по жизни ясной видимости, широкого пространствуа высокого карьерного роста и всегда оставаться в приоритете!
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Наши Герои, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем танкистов. Желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта и чтобы в вашей жизни было больше светлых и радостных минут! Мы низко кланяемся вашему мужеству и силе!
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Друг, с Днем танкиста! Желаю всегда идти на прорыв, добиваться Победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая – танк, быть самым крепким, сильным человеком. Старайся и побеждай, люби, береги свое счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны. Ты нам нужен!
***
Поздравляю с днем танкиста! Желаю всегда ясно видеть свои планы на будущее, пусть дуло танка всегда будет направлено в цель врага. Без препятствий и трудностей двигаться по извилистому пути, сметая все плохое, приближаясь к светлой и яркой жизни – к Победе!
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