День танковых войск: искренние поздравления для украинских Героев

С этого года Украина переходит на празднование Дня танкиста каждый год в одну и ту же дату. Президентским указом чествовать мужество и героизм представителей этого рода войск будем 14 сентября. Таким образом, Украина отказалась от советской традиции празднования во второе воскресенье сентября.

Видео дня

Если у вас есть родные или знакомые, которые служат в танковых войсках, поздравьте их стихом, сообщением или открыткой. А OBOZREVATEL вам в этом поможет.

Поздравления в стихах

Танкістові привітання бойові

Зачитаємо в день не рядовий!

Бажаємо перемог на всіх фронтах:

На службі, вдома і в мріях!

Влучних попадань в ціль:

Не дивлячись на дощ, заметіль.

Хай буде дружба так міцна,

Як танка потужна броня!

Бравим чоловікам — хвала і шана,

Нехай удачі більше доля пошле вам!

***

З Днем танкістів Вас вітаю!

Зичу миру та здоров’я,

Хай завжди допомагають

Бог-отець і добра доля:

З вірними людьми служити,

В щасті і при грошах жити!

***

Танкістам сьогодні всім вітання!

Нехай кінь залізний вас не підведе!

Відкинувши геть тривоги та сумніви,

Нехай він вперед по життю вас несе!

Нехай у вашому житті сонце яскраво світить,

Нехай Удача супроводжує вас завжди!

А невдача нехай вас не помітить.

Здоров’я вам на довгі роки!

***

Ваші танки — нам захист,

Від того, хто хоче зла,

Ви сталевою бронею закриті,

Хай не зачепить вас біда!

Нехай війна, як безглуздий сон,

Прошумить і відійде,

Не дістане ворог лютий

Вас ніде.

***

З Днем танкіста, любий друже!

Успіхів тобі в бою,

Але зичу тобі дуже,

Щоб служив ти в спокою!

Залишайся завжди сильним,

Мудрим будь, щоби броня

Залишалася у тебе

Не пошкоджена щодня!

***

В День танкіста шлю вітання -

Найщиріші побажання!

Зичу щастя і добра,

Щоб любов завжди була!

Настрій був, щоб завжди гарний,

А життя твоє - безхмарне,

Щоб з веселощів щодень

Починався кожен день!

***

Вітаю з Днем танкіста!

Хай у небі буде чисто,

Хай у серці спокій запанує,

А рідня завжди тебе шанує.

Хай війна забудеться як страшний сон,

Сивина ще довго не торкнеться скронь.

***

З Днем танкіста! Хай в усьому

Вам щастить, в роботі й дома

Буде радісно і щиро...

Успіхів, добра і миру!

Поздравления в прозе

Друг, с днем танкиста! Пусть жизнь будет защищена от врага, неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка. Желаю никогда не встречать на своем пути трудности и неприятности, чтобы все решения были верными, а избранный путь всегда вел к счастью.

***

С Днем танкиста! Желаю всегда расчищать путь к победе, желаю везде прорываться, желаю никогда в себе не сомневаться, желаю за свое гордо и смело биться. И пусть "глухо, как в танке" будет не о твоей жизни, пусть каждый день готовит для тебя свою удачу и бравую битву, в которой ты, конечно, победишь.

***

Наши славные украинские танкисты, поздравляем вас с Днем танкиста! Желаем вам по жизни ясной видимости, широкого пространствуа высокого карьерного роста и всегда оставаться в приоритете!

***

Наши Герои, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем танкистов. Желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта и чтобы в вашей жизни было больше светлых и радостных минут! Мы низко кланяемся вашему мужеству и силе!

***

Друг, с Днем танкиста! Желаю всегда идти на прорыв, добиваться Победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая – танк, быть самым крепким, сильным человеком. Старайся и побеждай, люби, береги свое счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны. Ты нам нужен!

***

Поздравляю с днем танкиста! Желаю всегда ясно видеть свои планы на будущее, пусть дуло танка всегда будет направлено в цель врага. Без препятствий и трудностей двигаться по извилистому пути, сметая все плохое, приближаясь к светлой и яркой жизни – к Победе!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в Украине перенесли День защитников и защитниц и когда он отмечается в 2023 году.

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