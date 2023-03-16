День святого Патрика: веселые традиции праздника

17 марта чтят память святого Патрика. И хоть святой считается покровителем Ирландии, этот день отмечают почти по всему миру.

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Символы праздника – трехлистник клевера и зеленый цвет. О том, кем был святой Патрик и какие традиции празднования дошли и до Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кем был святой Патрик

В конце IV века на британских островах, тогда находившихся под римским владычеством, в семье граждан Рима Кальфурниуса и Кончессы родился малыш, которого назвали Мевин Суккат. Отец Мевина был верил в римский пантеон богов, но мальчик уже с раннего возраста говорил о существовании единого Бога.

В шестнадцатилетнем возрасте Мевин был продан в рабство в Ирландию. Сделали это пираты, захватившие его в плен. Там Мевин пришел к вере во Христа. Бог явился ему и рассказал путь спасения из плена.

Мевину удалось сбежать. Некоторое время жил в монастырях на территории современной Франции, затем прибыл в Британию. Во сне к нему часто приходили видения, говорившие о необходимости возвращения в Ирландию в миссионерских целях.

Во Франции Мевин получил образование, получил сан диакона, затем – епископа и стал называться Патриком. Добившись от Папы Римского благословения, Патрик отплыл в Ирландию.

Именно благодаря Патрику христианизация Ирландии произошла фактически без убийств, кровопролития и насильственного обращения в веру.

Говорят, что Патрик является родоначальником ирландской письменности. По легенде, святой изгнал с острова всех змей – с тех пор в Ирландии действительно не водятся змеи.

О дате смерти Патрика известен только день – 17 марта. Относительно лет мнения ученых разнятся – это мог быть 493 или 461 год.

Символ дня святого Патрика

Символ дня – трехлистник клевера. Ирландские предания утверждают, что на примере клевера Патрик рассказывал людям догмат о Троице – Бог единый в трех ипостасях, произрастающих из одного стебля.

Национальный праздник

Еще в X-XI веках началось празднование дня Патрика в Ирландии. Позже, в XVII веке, католическая церковь включила этот день в литургический календарь.

17 марта – официальный выходной день в Ирландии, Северной Ирландии, Ньюфаундленде, Лабрадоре, на острове Монтсеррат.

Традиции и верования

Верующие совершают ежегодное восхождение на гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней.

Перед тем, как выпить алкоголь, в него кладут трехлистник. Осушив рюмку, трехлистник выбрасывали через левое плечо – на счастье.

Во всем мире в день святого Патрика надевают зеленые наряды и организовывают парады, фестивали, шествия. Традиционно готовят капусту с беконом или солониной.

День святого Патрика в Украине

В последние десятилетия украинцы также празднуют День святого Патрика. Отмечают праздник в основном в ирландских пабах, распивая "рюмку ирландского виски".

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