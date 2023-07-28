День Сил спецопераций: как появился праздник, поздравления для защитников

29 июля отмечают День сил специальных операций Вооруженных сил Украины. ССО – это отдельный род сил ВСУ, в его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

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Силы ССО выполняют сложные и опасные военные операции. OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника и предлагает искренние слова, которыми можно поздравить защитников.

История праздника

День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины установлен указом президента от 26 июля 2016 г. № 311/2016.

У ССО есть собственный лозунг, это слова Святослава Храброго: "Иду на вы!".

Силы ССО участвуют в боевых действиях, работают на получение разведывательной информации для создания агентурных сетей, участвуют в поиске и эвакуации пленных и заложников, выполняют психологические операции, оказывают медицинскую помощь и т.д.

Поздравление с праздником

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Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – защите государства. Желаем вам стойкости духа, воодушевления и выдержки, уверенности и сил. Вы видите настоящее лицо войны и защищаете Украину от врага. Безграничная благодарность вам за службу и тяжелый труд!

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Вы – наши защитники, наши "ангелы-хранители". Работая в самых тяжелых условиях, вы выполняете сверхважные задачи. Мы ценим ваш труд и кланяемся за вашу неутомимую службу. Желаем крепости, сил, выдержки и защиты высших сил.

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Ви – гордість, честь, опора і для вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні мир хай запанує!

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Вы рискуете жизнью ради будущего, вы освобождаете Украину от оккупантов и защищаете наши главные ценности. Желаем вам всех благ, смелости, уверенности, крепкого здоровья и неистощимых сил. Спасибо за службу!

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Вы выбрали сложную и опасную службу, и в условиях полномасштабной войны мы все вместе боремся ради победы. Желаем с отвагой, мужеством, чистым сердцем и холодным умом подходить к выполнению всех задач. Желаем всегда успешных операций. Пусть как можно быстрее закончится война и каждый из вас обязательно вернется к самым родным – туда, где его очень любят и всегда ждут.

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Хай гарну звістку сповістять лелеки,

Що мир настав, а Україна розцвіла.

***

На варті спокою і миру

Стоять найкращі ССО

Ми вас вітаємо з святом щиро,

Хай буде щастя, мир, добро.

Нехай вас вороги бояться,

А рідні вами хай гордяться,

Хай чекають перемоги,

І щезнуть страхи та тривоги!

***

Пусть вас оберегают высшие силы. Ваш труд невероятно тяжелый, однако вы не теряете силы и выдержки. Мы благодарны вам за службу и искренне верим, что вскоре небо над Украиной станет мирным, однако ваши подвиги навсегда останутся в памяти поколений.

***

Хай буде сила у руках,

А в серці — хай хоробрість,

Таких оспівують в віках,

За відданість і доблесть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне украинской государственности и объяснял, почему в 2024 году будет перенесен дата празднования.

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