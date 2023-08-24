День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

24 августа 2023 года украинцы отмечают 32-ю годовщину провозглашения независимости. Это основной праздник государства, который приобрел особое значение в условиях полномасштабного вторжения.

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Защищая свободу на поле боя, мы познали истинную ценность независимости. О том, как возник этот праздник, почему первую годовщину независимости праздновали не 24 августа и как писали "Акт о провозглашении независимости" – читайте в материале OBOZREVATEL.

16 июля 1990 года и 24 августа 1991 года

16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины". Первую годовщину независимости отмечали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. В 1991 году массовые мероприятия ко Дню Независимости были весьма коммунистическими: руководство Компартии возложило цветы к памятнику Ленину, после чего прошли торжества во дворце "Украина" – это были стандартные советские ритуалы, других тогда власть просто не знала.

После принятия "Акта провозглашения независимости Украины" отмечать День Независимости начали отмечать 24 августа.

Всенародный референдум

1 декабря 1991 года состоялся всенародный референдум касаемо единственного вопроса: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Участие в референдуме приняли участие 31 891 742 человека (это 84,18 % населения). 28 804 071 человек (90,32 %) ответили "да".

Самый высокий процент поддержки независимости был в следующих областях:

Тернопольская (98,67%);

Ивано-Франковская (98,42%);

Львовская (97,46%);

Черкасская (96,93%);

Ровенская (95,96%);

Киевская (95,52%).

События 24 августа 1991 года

Через три дня после подавления путча консервативных сил СССР, который стремился вернуть СССР и отказаться от демократических инициатив, состоялось внеочередное заседание Верховного Совета УССР.

24 августа 1991 года 346 депутатов проголосовали за независимость.

Сразу после заседания у трибуны исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

Черновик независимости

Украинский политический и общественный деятель, дипломат, писатель, юрист Левко Лукьяненко и ученый, дипломат Леонтий Сандуляк за 1,5 часа в обычной школьной тетради написали черновик Акта о провозглашении независимости.

Для определения названия документа выбрали именно "акт", потому что "универсал" связывали с Петлюрой (это могло отпугнуть коммунистов, которые тогда имели вес в парламенте), а "закон" звучал слишком обыденно и намекал на многократное действие.

Первый с 1920 года сине-желтый флаг над Киевом

Депутат Вячеслав Чорновил предложил внести в зал парламента сине-желтый флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах.

Также сине-желтое знамя впервые с июня 1920 года подняли на официальном флагштоке возле киевского горсовета.

28 января 1992 сине-желтый флаг официально утвердили в качестве государственного флага, а с августа 2004 украинцы начали отмечать День Прапора 23 августа.

Немного фактов

Польша первой признала независимость Украины.

24 августа 1994 года на Крещатике состоялся первый военный парад ко Дню Независимости.

Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины.

В архивах ЮНЕСКО собрана фонотека народных песен мира. В украинском фонде хранится 15,5 тыс. песен. На втором месте по количеству народных песен Италия – 6 тысяч.

2 сентября 1996 года введена в обращение гривна.

Конституция Пилипа Орлика (1710 год) – одна из самых древних в Европе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как праздновали независимость в 1991 и 1992 годах.

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