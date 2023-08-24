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День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

Алина Милсент
Праздники
3 минуты
498
День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

24 августа 2023 года украинцы отмечают 32-ю годовщину провозглашения независимости. Это основной праздник государства, который приобрел особое значение в условиях полномасштабного вторжения.

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Защищая свободу на поле боя, мы познали истинную ценность независимости. О том, как возник этот праздник, почему первую годовщину независимости праздновали не 24 августа и как писали "Акт о провозглашении независимости" – читайте в материале OBOZREVATEL.

16 июля 1990 года и 24 августа 1991 года

16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины". Первую годовщину независимости отмечали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. В 1991 году массовые мероприятия ко Дню Независимости были весьма коммунистическими: руководство Компартии возложило цветы к памятнику Ленину, после чего прошли торжества во дворце "Украина" – это были стандартные советские ритуалы, других тогда власть просто не знала.

После принятия "Акта провозглашения независимости Украины" отмечать День Независимости начали отмечать 24 августа.

День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

Всенародный референдум

1 декабря 1991 года состоялся всенародный референдум касаемо единственного вопроса: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Участие в референдуме приняли участие 31 891 742 человека (это 84,18 % населения). 28 804 071 человек (90,32 %) ответили "да".

Самый высокий процент поддержки независимости был в следующих областях:

  • Тернопольская (98,67%);
  • Ивано-Франковская (98,42%);
  • Львовская (97,46%);
  • Черкасская (96,93%);
  • Ровенская (95,96%);
  • Киевская (95,52%).

События 24 августа 1991 года

Через три дня после подавления путча консервативных сил СССР, который стремился вернуть СССР и отказаться от демократических инициатив, состоялось внеочередное заседание Верховного Совета УССР.

24 августа 1991 года 346 депутатов проголосовали за независимость.

Сразу после заседания у трибуны исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

Черновик независимости

Украинский политический и общественный деятель, дипломат, писатель, юрист Левко Лукьяненко и ученый, дипломат Леонтий Сандуляк за 1,5 часа в обычной школьной тетради написали черновик Акта о провозглашении независимости.

Для определения названия документа выбрали именно "акт", потому что "универсал" связывали с Петлюрой (это могло отпугнуть коммунистов, которые тогда имели вес в парламенте), а "закон" звучал слишком обыденно и намекал на многократное действие.

Первый с 1920 года сине-желтый флаг над Киевом

Депутат Вячеслав Чорновил предложил внести в зал парламента сине-желтый флаг, с которым  украинцы стояли на баррикадах.

Также сине-желтое знамя впервые с июня 1920 года подняли на официальном флагштоке возле киевского горсовета.

28 января 1992 сине-желтый флаг официально утвердили в качестве государственного флага, а с августа 2004 украинцы начали отмечать День Прапора 23 августа.

День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

Немного фактов

Польша первой признала независимость Украины.

24 августа 1994 года на Крещатике состоялся первый военный парад ко Дню Независимости.

Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины.

В архивах ЮНЕСКО собрана фонотека народных песен мира. В украинском фонде хранится 15,5 тыс. песен. На втором месте по количеству народных песен Италия – 6 тысяч.

2 сентября 1996 года введена в обращение гривна.

Конституция Пилипа Орлика (1710 год) – одна из самых древних в Европе.

День Независимости Украины: история и интересные факты о главном государственном празднике

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как праздновали независимость в 1991 и 1992 годах.

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